نعلم جميعا أن وزارة الداخلية هي المظلة الكبيرة لعدد من الإدارات والكليات، ومن ضمنها كلية الأمن الوطني، فهي كلية كاملة متكاملة، تشمل معهد الدراسات الاستراتيجية، وتضم العديد من الأساتذة والعسكريين والخبرات الكبيرة والمتطورة في إرساء مفهوم الأمن الوطني بشكل عام على جميع أفراد المجتمع الكويتي، وفي هذا النطاق كانت سعادتي غامرة، وقد تشرفت الأسبوع قبل الماضي بإعطاء بعض الدروس والمحاضرات تتعلق بكيفية تعامل القياديين مع وسائل الإعلام في هذه الكلية الأبية، والتي فتحت لي المجال للقاء مع كوكبة من القياديين في وزارة الداخلية الذين أثروا المحاضرات على مدار أسبوع كامل بآرائهم وأفكارهم وخبراتهم العملية والميدانية، (والتي أنا على المستوى الشخصي أضافت لي الكثير)، مما أعطاني صورة واضحة بأن الأمن بأيد أمينة فطنة واعية عارفة بالتعامل عن فهم ودراية بما يسمى «وسائل التواصل الاجتماعي».بودي أن أذكر كل قيادي باسمه لكنهم كانوا أشخاصا منصهرين بشخصية واحدة، كنت حيثما أدرت وجهي أجد التناغم في طرحهم، فرذا التفت يمينا رأيت فكرة تطرح من أحد القياديين وإذا التفت يسارا يكمل القيادي الآخر الفكرة ويضيف لمفهوم هذه الفكرة وكيفيه التعامل معها، ونحن نتكلم عن إدارات وقياديي وزارة الداخلية كوزارة أمنية مهمة تتعلق بأسرار الناس وأمنهم، تتعلق بأسرار الدولة والحفاظ عليها، تتعلق بأسرار اللوائح الموجودة والأوامر الصادرة، وخرجنا في آخر هذه الدورة بمفهوم عام أنه مهما قدمنا لدولتنا الكويت وشعبها ومواطنيها فلن نوفيهم حقهم، وهذا ما تسعى له كلية الأمن الوطني بصقل جميع القيادات وتدريبهم على كل ما هو جديد يعزز المفاهيم والقدرات لديهم بالعلم الحديث ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي، أنا فخور بأنني كنت بين هؤلاء القياديين، فلقد كان على قدر عال من المسؤولية والمفهومية والدراية بما يدور حولهم، ولا أنسى أن أشكر الموظفين والإداريين في كلية الأمن الوطني على كياسة التنظيم وحسن الاستقبال مما خلق جوا ملائما للمحاضرات فكل الشكر لمدير إدارة كلية الأمن الوطني وللقيادين والموظفين وجميع من قام بإنجاح هذا العمل المتميز، والى الأمام تقدما وتطورا وازدهارا.حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه ووفق أميرنا ووالدنا وقائدنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى ما يحب ويرضى وما يحقق الخير للبلاد والعباد. وكل عام والجميع بخير.

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