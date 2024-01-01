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((الحي ما هو أخو الميت))

1/1/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هذا مثل شعبي يقال لمن نجا من الموت بأعجوبة، وقد حدث مثل هذا الأمر كثيرا، كمن ينجو من حكم الإعدام في اللحظة الأخيرة، ومع ذلك فنحن على يقين تام بأنه ليس من الموت فوت طالت أعمارنا أو قصرت، فإذا حل القضاء ضاق الفضاء وانقطع الرجاء ولا راد لقضاء الله وقدره، يقول المولى عز وجل (ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ـ الأعراف: 34).
وعموما فساعة الموت والنجاة من الموت كلتاهما بقدر الله تعالى وقضائه، وقد يقع ذلك بأسباب معتادة وغير معتادة، وكل ذلك في اللوح المحفوظ، ومن هذه الأسباب ما يكون نادرا وغريبا، فيصبح مثار دهشة وغرابة من الناس، وقد مر بي ذلك ونجوت من الموت المحقق بقدرة قادر، فقد وقع لي حادث مريع في مطلع شبابي، كان حديث الناس مدة طويلة، مثل الترند هذه الأيام، وقد وقع هذا الحادث المشؤوم لي عند إشارة الدوحة المؤدية الى طريق المدينة الترفيهية وطريق الدوحة والصليبخات الساحلي، في ثمانينيات القرن الماضي، فقد انشطرت بي وبمن معي السيارة الى نصفين، نصف في شارع، والنصف الآخر في الشارع الموازي، فكنت في النصف الأمامي، فتوفي مكانه من كان يجلس في الخلف وتعرض السائق لكسور خطيرة كادت أن تودي بحياته وخرجت من نصف السيارة المشطور الذي كنت أجلس فيه أسير على قدماي، فكانت اعجوبة العجائب وغريبة الغرائب، فأشارت وسائل الإعلام في حينها الى الحادث وعرض الحادث في نشرة الاخبار، وسرت شائعة مفادها بأني طرت من قوة الحادث والكرسي الذي أجلس عليه فوقعت على الشجر القريب من الشارع، وكأني فوق بساط الريح او اني السندباد، وقد تركت قطع السيارة المشطورة أياما ليكون الحادث عبرة للناس، وصار حديثهم وديدنهم، ونسج الناس على الحادث أساطير وحكايات لا صلة لها بالواقع، والنجاة من الموت آية من الآيات، فكان الحادث آية تدل على عظمة الخالق، وسبحان الله المنجي من الموت الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ودمتم سالمين.

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