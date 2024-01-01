((الحي ما هو أخو الميت))

(MENAFN
- Al-Anbaa) هذا مثل شعبي يقال لمن نجا من الموت بأعجوبة، وقد حدث مثل هذا الأمر كثيرا، كمن ينجو من حكم الإعدام في اللحظة الأخيرة، ومع ذلك فنحن على يقين تام بأنه ليس من الموت فوت طالت أعمارنا أو قصرت، فإذا حل القضاء ضاق الفضاء وانقطع الرجاء ولا راد لقضاء الله وقدره، يقول المولى عز وجل (ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ـ الأعراف: 34).
وعموما فساعة الموت والنجاة من الموت كلتاهما بقدر الله تعالى وقضائه، وقد يقع ذلك بأسباب معتادة وغير معتادة، وكل ذلك في اللوح المحفوظ، ومن هذه الأسباب ما يكون نادرا وغريبا، فيصبح مثار دهشة وغرابة من الناس، وقد مر بي ذلك ونجوت من الموت المحقق بقدرة قادر، فقد وقع لي حادث مريع في مطلع شبابي، كان حديث الناس مدة طويلة، مثل الترند هذه الأيام، وقد وقع هذا الحادث المشؤوم لي عند إشارة الدوحة المؤدية الى طريق المدينة الترفيهية وطريق الدوحة والصليبخات الساحلي، في ثمانينيات القرن الماضي، فقد انشطرت بي وبمن معي السيارة الى نصفين، نصف في شارع، والنصف الآخر في الشارع الموازي، فكنت في النصف الأمامي، فتوفي مكانه من كان يجلس في الخلف وتعرض السائق لكسور خطيرة كادت أن تودي بحياته وخرجت من نصف السيارة المشطور الذي كنت أجلس فيه أسير على قدماي، فكانت اعجوبة العجائب وغريبة الغرائب، فأشارت وسائل الإعلام في حينها الى الحادث وعرض الحادث في نشرة الاخبار، وسرت شائعة مفادها بأني طرت من قوة الحادث والكرسي الذي أجلس عليه فوقعت على الشجر القريب من الشارع، وكأني فوق بساط الريح او اني السندباد، وقد تركت قطع السيارة المشطورة أياما ليكون الحادث عبرة للناس، وصار حديثهم وديدنهم، ونسج الناس على الحادث أساطير وحكايات لا صلة لها بالواقع، والنجاة من الموت آية من الآيات، فكان الحادث آية تدل على عظمة الخالق، وسبحان الله المنجي من الموت الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ودمتم سالمين.
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