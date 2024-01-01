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في حال إغراق أنفاقها.. غزة لن تصلح للحياة لمدة قرن

1/1/2024 11:24:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات ‏ عمان - بين خبراء زراعيون وبيئيون، أن التفكير بإغراق كيان الاحتلال لمجمع أنفاق تستخدمه حركة المقاومة الإسلامية - حماس في دفاعها عن قطاع غزة ضد الحرب الوحشية عليه، بمياه البحر، سيؤدي للتسبب بتخريب الزراعة في القطاع لأعوام مقبلة، كما سيؤثر على مصادر المياه الجوفية هناك، إذ ستصبح مالحة غير صالحة للزراعة.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن أنفاق غزة، وفق ما تقوله بعض التقديرات، يصل طولها مجتمعة إلى 500 كلم، وهي تنتشر تحت القطاع الذي تبلغ مساحته 350 كلم2، مبينين أن عملية إغراقها وفق ما يصرح به الكيان، غير ممكنة، ولكن إذا أقدم الكيان على فعل ذلك، فهذا يعني أنه قرر إعدام القطاع، إلى جانب جرائمه الإبادية بحق سكانها الفلسطينيين، وفي هذه الحالة، فإنها لن تكون صالحة للعيش لقرن مقبل، لأن آثار هذه العملية ان تمت، فستكون ذات أبعاد بيئية مدمرة للتربة والمياه، وقاتلة للتنوع البيولوجي والحيوي هناك.
سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، بين أن إغراق أنفاق غزة، سيقضي على الزراعة لسنوات مقبلة، لأن التربة ستصبح مالحة، وغير صالحة للزراعة، كما سيؤثر على مصادر المياه الجوفية، بحيث تصبح مالحة أيضا، ما ينفي صلاحيتها للزراعة والشرب، إلى جانب تدمير التربة بعد تحلل طبقاتها.
وقال الزعبي، إن ذلك يعني بأن تصبح غزة مكانا غير صالح للعيش لمدة قرن مقبل على الأقل، مبينا أن أي عملية لإغراق الأنفاق وفق تصريحات الكيان، غير ممكنة، لكن في حال جرى تنفيذها، وهذا يتطلب عدة عقود لاتمامه، وأموالا طائلة لتنفيذه، فالآثار ستكون متعلقة بتدمير بيئي متقصد، وغير مسبوق، وستتسبب بتدمير التنوع البيولوجي والحيوي في المنطقة، وستكون له تأثيرات مخربة على النظم الزراعية والتربة والمياه، إلى جانب تأثيراته على دول مجاورة، حتى على الكيان نفسه.
من جهته، بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أن ارتكاب الكيان لمحاولة ضخ مياه البحر إلى بعض أنفاق غزة، جريمة وكارثة بيئية واقتصادية واجتماعية، وسيتسبب ذلك بتدمير المياه الجوفية، التي ستصبح غير صالحة للزراعة، أما التربة فستدمر خصائصها الفيزيائية والكيمائية ما يضعف قوامها، فتغدو غير صالحة للزراعة، كما أن النباتات التي تتحمل الملوحة، لن تستطيع العيش في ظل عوامل تدميرية كهذه، لارتفاع الملوحة، وخطورة هذه الجريمة، أكبر بكثير من تسرب مياه الصرف الصحي إلى التربة.
ودعا العوران، المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة والزراعة وحقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال بوقف مشاريعه الإجرامية في غزة، تجاه الإنسان، والبيئة التي ستتأثر بها الأجيال الحالية وأجيال قادمة.
الباحث في الفسيولوجيا البيئية للنبات بمديرية بحوث المحاصيل في المركز الوطني للبحوث الزراعية د. عبدالله الدحادحة، بين أن ملوحة التربة، واحدة من العوامل النموذجية لتدهور الأراضي في العالم، إذ يتأثر أكثر من 830 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم بالملوحة.
وأضاف الدحادحة، أن محاولة ضخ الكيان لمياه البحر لأنفاق في غزة، كارثي، فكمية الملوحة الموجودة في البحر تقلل من تنفس التربة، وتضعف من نشاط الإنزيم، والكتلة الحيوية الميكروبية للتربة، ومعدل النمو البكتيري.
وقال إن الملوحة يمكن أن تحسن بنية التربة، لكنها قد تؤثر سلبا أيضا على نمو النباتات وغلة المحاصيل، إذ يشير Sodisity على وجه التحديد إلى كمية الصوديوم الموجودة في مياه الري، ويمكن أن يؤثر الري بالماء الذي يحتوي على كميات زائدة من الصوديوم سلبا على بنية التربة، ما يجعل نمو النباتات صعبا.
وأضاف، يمكن أن تسبب صفات المياه المالحة والسودية للغاية، مشاكل في الري، اعتمادا على نوع وكمية الأملاح الموجودة فيها، ونوع التربة التي يجري ريها، والأنواع النباتية المحددة ومرحلة النمو، وكمية المياه القادرة على المرور عبر منطقة الجذر.
وكانت تقارير إعلامية وصورا فوتوغرافية وبالأقمار الصناعية، أشارت إلى أن الكيان ركب 7 مضخات في مخيم الشاطئ للاجئين على الساحل الشرقي للقطاع، لضخ ملايين الغالونات من مياه البحر إلى مجمع أنفاق ضخم تابع لحماس في غزة.
وأعرب خبراء ومسؤولون إنسانيون ودوليون حينها، عن خشيتهم من تلوث المياه الجوفية بالمياه المالحة جراء ضخ مياه البحر في ذلك المجمع، ما يترتب عليه عواقب كارثية، تحرم الغزيين من الحصول على مياه الشرب، الشحيحة أصلاً.
وبينوا ان ملوحة مياه القطاع الجوفية عالية بالفعل، وتزداد بسبب ارتفاع منسوب البحار والمحيطات، يضاف إلى ذلك الاختلال المزمن في شبكة الصرف الصحي، والاستخدام غير المنضبط للمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب في مناطق الزراعة المكثفة بغزة، مبينين أن لهذه العوامل الثلاثة، عواقب خطرة للغاية على نوعية المياه في غزة.
وحذر خبراء في البيئة، من أن هذه العملية الإبادية، قد تؤدي إلى كارثة بيئية، تتسبب في أن تصبح غزة بدون مياه صالحة للشرب، وتدمر القدر الضئيل من الزراعة الممكنة في المنطقة التي تبلغ مساحتها 141 ميلاً مربعاً.
وقالوا، إن مياه البحر التي يجري ضخها في مئات الكيلومترات من الأنفاق التي تتقاطع مع التربة الرملية المسامية في غزة، ستتسرب حتما إلى طبقة المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة في عيشهم وتشكل 85 % من مياههم.
وبينوا أن إغراق طبقة المياه الجوفية العذبة بمياه البحر، يتعارض مع المعايير القانونية والحقوقية التي طورتها البشرية، فعملية إغراق الأنفاق سيشكل أيضا مخاطر على سلامة الأرض التي بنيت عليها غزة، المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم. وإذا انهارت تحت المناطق المبنية جراء القصف المدمر لها بطائرات الاحتلال وقذائفه، فقد يؤدي ذلك لسقوط المباني المتبقية فوقها أيضًا.
وقال برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة "يجب حماية طبقة المياه الجوفية الساحلية، وهي خزان طبيعي تحت الأرض يمتد من سلسلة جبال الكرمل في الشمال إلى شبه جزيرة سيناء في الجنوب، والنظام البيئي الهش بالفعل في غزة، حتى لا يكون هناك أي تأثير على الزراعة والصناعة والبيئة، حتى يتمكن الناس من استخدام المياه الجوفية بأمان".

MENAFN01012024000072011014ID1107675038

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