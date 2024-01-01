إدخال 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

إدخال 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح
التاريخ
1/1/2024 11:24:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) دخلت 80 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية، اليوم الاثنين و5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
وقال رئيس ((الهلال الأحمر المصري)) في شمال سيناء خالد زايد، في بيان، إن المعبر استقبل أيضًا، دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي الجنسية، تمهيداً لعبورهم إلى الجانب المصري.--(بترا)
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