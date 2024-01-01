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إدخال 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

1/1/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دخلت 80 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية، اليوم الاثنين و5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
وقال رئيس ((الهلال الأحمر المصري)) في شمال سيناء خالد زايد، في بيان، إن المعبر استقبل أيضًا، دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي الجنسية، تمهيداً لعبورهم إلى الجانب المصري.--(بترا)

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