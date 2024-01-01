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غزة مع بداية 2024.. الحال كما هو: قصف وقتل وصمت عالمي

1/1/2024 11:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - افتتح قطاع غزة عامه الجديد على غرار أيامه السابقة، على وقع قصف للاحتلال طال مناطق مختلفة، تزامنا مع قصف لكتائب عز الدين القسام/ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتل أبيب وضواحيها بوابل من صواريخ "إم 90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة، منها لواءا الاحتياط 551 و14، إلى جانب 3 ألوية تدريب.
وفي ضوء تسريح 5 ألوية ذكرت أنباء من الكيان إن الجيش الإسرائيلي مهتم بالانتقال إلى المرحلة التالية من الحملة، والهجوم بطريقة أكثر استهدافا، من الجو وعلى الأرض.
ووفقا للتقديرات، سيتم تنفيذ المزيد والمزيد من العمليات والغارات المستهدفة على معاقل حماس في غزة، وبناء على ذلك، فإن تخفيض القوات يتم في محاولة لمنع قوات كبيرة من الأراضي الفلسطينية من أن تصبح هدفا لحماس والفصائل المقاتلة هناك.
إلى جانب نقل القوات في الميدان وتغيير طريقة القتال، يستعد جيش الاحتلال أيضا لعام 2024 من خلال تدريب قادة جدد وخطط لاستدعاء جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم، لمواصلة القتال في العام المقبل.
وفي غزة دوّت أمس أصوات انفجارات غرب مخيم النصيرات، كما استهدفت زوارق الاحتلال منطقة الزوايدة وسط القطاع، وساحل غرب رفح جنوب غزة.
كذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية أيضا شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ونفذت قصفا عنيفا ومتواصلا على محيط مناطق جباليا البلد والتفاح ومخيم جباليا، كما ضربت قوات الكيان المحتل أحياء بوسط مدينة خان يونس جنوباً.
وكان قصف للاحتلال استهدف منزلا غرب خان يونس أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فيما سقط 35 شهيدا بضربات للاحتلال على خان يونس خلال الساعات الماضية، بينهم أطفال.
أتت تلك الضربات في اليوم الأول من العام الجديد، وبعد تلميحات من الكيان المحتل بأن الحرب التي تفجرت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، قد تستمر أشهرا طويلة، وربما السنة كلها.
كما جاءت بينما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 21 ألفا و822، وزاد عدد المصابين إلى 56 ألفا و451، أغلبهم من الأطفال والنساء، يأتي ذلك وقد نزح أكثر من 80 % من سكان القطاع داخلياً، ودمر ثلثا أبنيته إما جزئياً أو كلياً.
وبعدما أعلن الاحتلال أن تقديراته الأمنية تشير إلى أن الحرب الشرسة على القطاع لن تنهي إطلاق الصواريخ من غزة عقب انتهائها، بدأت بالتحضير لتلك المرحلة عبر إعداد ملاجئ وحواجز إضافية لحماية منطقة غلاف غزة التي تعرضت لهجوم حركة حماس، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقالت مصادر في الكيان بأن لدى حماس القدرة على إطلاق الصواريخ لعامين أو ثلاثة أعوام بعد انتهاء الحرب ومهاجمة تلك المناطق، وهو ما دفع إسرائيل إلى تهيئتها، وفقا للصحيفة ذاتها.
وكان كيان الاحتلال أكد مرارا أنه لن يوقف عملياته العسكرية على قطاع غزة إلا بالقضاء على حركة حماس، في حين رأى مراقبون أن هذا الهدف له احتمالات تحقيق معدومة.
إلى ذلك أكد مصدر في حماس أمس أن موقف الحركة لا يزال على حاله ألا وهو رفض أي صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل قبل وقف النار.
وأوضح المصدر أن وفدا من الحركة يتواجد في القاهرة، لبحث مقترح وقف إطلاق النار، في إشارة إلى أن المفاوضات مستمرة.
وتشترط حماس منذ أيام عدة وقفاً شاملاً وتاماً لإطلاق النار في كامل القطاع المحاصر، مقابل تبادل الأسرى مع إسرائيل.
في حين ترفض تل أبيب هذا الشرط مؤكدة ألا "هدنة نهائية للحرب قبل القضاء على حماس"، وفق ما أكد أكثر من مرة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، فضلا عن قيادة الجيش.
وكانت القاهرة طرحت الأسبوع الماضي مسودة أو خطة أولية لاقتراح يقضي بتخلي حماس عن السلطة مقابل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، إلا أن حماس وحركة الجهاد رفضتا هذا المقترح، وفق ما أكد حينها مصدران أمنيان مصريان، علماً أن مسؤولين من الحركتين نفيا علناً الأمر.
كما تضمن المقترح المصري وقفاً لإطلاق النار على مراحل، تكون المرحلة الأولية مؤقتة لمدة أسبوع أو أسبوعين، ومن الممكن تجديده لاحقاً.-(وكالات)

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