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حماس: تصريحات الاحتلال حول تهجير سكان غزة أحلام يقظة

1/1/2024 11:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) ,مساء الإثنين, أنّ تصريحات قادة الاحتلال حول تهجير سكّان غزة هي مجرد أحلام يقظة وسيفشلها شعبنا الفلسطيني بصموده وبسالة مقاومته.
وقالت حماس في تصريحٍ وصل وكالة "صفا": " إنّ تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة واقامة المستوطنات فيه؛ هي أحلام يقظة، لن تجد طريقاً للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى".
وطالبت حماس المجتمع الدوليّ والأمم المتحدة العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية التي تعتبر جريمة حرب كاملة.
كما طالبت الحركة بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والمدنيين العزّل.

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