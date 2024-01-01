لماذا يسحب الاحتلال بعض جنوده من غزة؟
التاريخ
1/1/2024 11:23:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت مجلة نيوزويك عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن "السحب الجزئي لقواتنا من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".
وأضاف أن سحب قواتنا جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام.
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