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لماذا يسحب الاحتلال بعض جنوده من غزة؟

1/1/2024 11:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت مجلة نيوزويك عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن "السحب الجزئي لقواتنا من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".
وأضاف أن سحب قواتنا جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام.

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