مشاهد لاستغاثات جنود الاحتلال أثناء معارك في بيت حانون - (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية مشاهد لاستغاثات جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء معارك في بيت حانون في قطاع غزة.
وكان الجيش الاحتلال قد أعلن مقتل ضابط وإصابة 45 عسكريا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة خلال المعارك في قطاع غزة.
وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي إنه استقبل في الساعات الماضية 24 جنديا مصابا، جراح 2 منهم خطيرة. ونقلت هآرتس عن مصادر في الجيش الإسرائيلي تأكيدها إصابة خطيرة لضابط في الشمال.
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