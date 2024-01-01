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مشاهد لاستغاثات جنود الاحتلال أثناء معارك في بيت حانون - (فيديو)

1/1/2024 11:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية مشاهد لاستغاثات جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء معارك في بيت حانون في قطاع غزة.
وكان الجيش الاحتلال قد أعلن مقتل ضابط وإصابة 45 عسكريا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة خلال المعارك في قطاع غزة.
وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي إنه استقبل في الساعات الماضية 24 جنديا مصابا، جراح 2 منهم خطيرة. ونقلت هآرتس عن مصادر في الجيش الإسرائيلي تأكيدها إصابة خطيرة لضابط في الشمال.

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