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بينهم 20 طفلا.. 58 شهيدا في القدس المحتلة العام الماضي

1/1/2024 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 58 مواطنا فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة خلال العام الماضي، في إطار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه والهجمات المستمرة الهادفة إلى الضم والتهجير والتهويد والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتعميق الاستيطان والفصل العنصري.
وأوضحت محافظة القدس، في تقريرها السنوي حول انتهاكات الاحتلال في عام 2023، أن 51 مواطنا مقدسيا، بينهم 20 طفلا، استشهدوا العام الماضي، إضافة إلى 13 شهيدا مقدسيا ارتقوا في قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، كما ارتقى 7 شهداء في القدس من محافظات أخرى.
ورصد التقرير الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال والمستوطنين القوة المفرطة ضد المواطنين في مختلف أنحاء القدس المحتلة، حيث تم رصد 543 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز، بالإضافة إلى نحو 224 اعتداء للمستوطنين، منها 50 اعتداء بالإيذاء الجسدي.
وفيما يتعلق بجرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، اقتحم 55158 مستوطنا المسجد الأقصى في حماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح خلال العام المنصرم.
وبالنسبة للاعتقالات في عام 2023، تم توثيق نحو 3081 حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس، بينهم 318 طفلا و135 سيدة، كما أصدرت محاكم الاحتلال العنصرية 330 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، بينها 153 حكما بالاعتقال دون تهم، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة تزيد من معاناة أسرهم، فضلا عن رصد 316 قرارا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد إصدار سلطات الاحتلال 740 قرارا بالإبعاد، منها 561 إبعادا عن المسجد الأقصى المبارك، فضلا عن 38 قرارا بمنع مواطنين مقدسيين من السفر.
وبشأن المشاريع الاستيطانية وعمليات الهدم والتجريف، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس العام الماضي 316 عملية، منها 79 عملية هدم ذاتي قسري، إضافة إلى 40 عملية تجريف، بالإضافة إلى 263 قرارا آخر بالهدم، كما صادقت سلطات الاحتلال على 29 مشروعا استيطانيا بالمحافظة.

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