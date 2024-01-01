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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها وقرية المغير شرق رام الله

1/1/2024 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بعشرات الجنود والآليات العسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، تحديدا في حارة الدمج غربي مخيم جنين.
وأضافت الوكالة، أن طائرات استطلاع حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل، بينما تم قطع التيار الكهربائي عن بعض احياء جنين ومخيمها، وسط سمع دوي انفجارات.
وكانت مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث طلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
واقتحمت قوات الاحتلال، قرية المغير شرق رام الله، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الإنارة، خلال اقتحامها للقرية.
أغلقت قوات الاحتلال، مدخل قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للقرية بالسواتر الترابية، ما يمنع ويعيق دخول المواطنين إلى القرية أو الخروج منها، أو العبور من خلالها.
ويأتي أغلاق مدخل جورة الشمعة بعد أغلاق مداخل معظم قرى جنوب شرق بيت لحم، ومنع المواطنين من التحرك على الشارع الالتفافي الذي يربط مناطق جنوب الضفة الغربية بوسطها وشمالها.
واعتقلت قوات الاحتلال، الدكتور زياد طارق البدوي، من مخيم العروب شمال الخليل، اثناء عودته من دوامه في مركز الأمل الطبي في بلدة بيت كاحل، وعبر مروره في الطرق الترابية والفرعية الواصلة إلى المخيم.

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