منظمة حقوقية: 2023 كان عاما قياسيا لعنف المستوطنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تزايد بنسق قياسي خلال العام 2023.
فقد استشهد 9 فلسطينيين على يد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا لمنظمة "يش دين" الحقوقية.
ومنذ بدء تسجيل اعتداءات المستوطنين في عام 2006، لم يكن هناك عنف من المستوطنين أكثر مما شهده العام الماضي، كما تقول المنظمة.
وذكرت "ييش دين" أن العام الماضي كان أيضا عاما قياسيا من حيث شدة العنف، وعدد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين فيه.
وأبلغت المنظمة عن أكثر من 1200 اعتداء من قبل المستوطنين خلال العام الماضي.
وأشارت إلى وجود اتجاه نحو عدم إبلاغ الشرطة بالاعتداءات وذلك بسبب "سياسة التساهل" لاتي تنتجها سلطات الاحتلال مع المتوطنين واعتداءاتهم وفقا للمنظمة.
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