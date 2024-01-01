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منظمة حقوقية: 2023 كان عاما قياسيا لعنف المستوطنين

1/1/2024 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تزايد بنسق قياسي خلال العام 2023.
فقد استشهد 9 فلسطينيين على يد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا لمنظمة "يش دين" الحقوقية.
ومنذ بدء تسجيل اعتداءات المستوطنين في عام 2006، لم يكن هناك عنف من المستوطنين أكثر مما شهده العام الماضي، كما تقول المنظمة.
وذكرت "ييش دين" أن العام الماضي كان أيضا عاما قياسيا من حيث شدة العنف، وعدد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين فيه.
وأبلغت المنظمة عن أكثر من 1200 اعتداء من قبل المستوطنين خلال العام الماضي.
وأشارت إلى وجود اتجاه نحو عدم إبلاغ الشرطة بالاعتداءات وذلك بسبب "سياسة التساهل" لاتي تنتجها سلطات الاحتلال مع المتوطنين واعتداءاتهم وفقا للمنظمة.

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