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10 آلاف مريض سرطان يعيشون ظروفا قاهرة وبدون أدوية في غزة

1/1/2024 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت مصادر صحية، بوجود 10 آلاف مريض سرطان في القطاع دون أدوية، بعد خروج مستشفى الصداقة الفلسطيني - التركي عن الخدمة "قسرا" جراء العدوان المتواصل على القطاع منذ نحو 88 يوما.
وقالت المصادر، إن مرضى السرطان في قطاع غزة يعيشون ظروفا قاهرة وغير إنسانية، ولا يوجد لديهم "أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة".
وتعرض الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة، وخرج المستشفى عن الخدمة جراء العدوان الاسرائيلي.
وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين، والوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان بغزة، بمساحة 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريرا. وفا

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