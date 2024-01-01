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الوقت الضائع يغير النتائج

1/1/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كان للدقائق الأخيرة تأثيرها في تغيير نتائج مباريات الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وكان تأجيل موقعة الطائي والاتحاد إلى الـ7 من فبراير المقبل، الحدث الأبرز، واستمر غياب الاتفاق عن الانتصارات للجولة الثامنة على التوالي، واختفت البطاقة الحمراء، واستمر وجود الحكم الأجنبي، وتواصل تسجيل النتائج الكبيرة، وابتعد قائد النصر كريستيانو رونالدو بصدارة

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