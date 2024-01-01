الوقت الضائع يغير النتائج

الوقت الضائع يغير النتائج
التاريخ
1/1/2024 11:20:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) كان للدقائق الأخيرة تأثيرها في تغيير نتائج مباريات الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وكان تأجيل موقعة الطائي والاتحاد إلى الـ7 من فبراير المقبل، الحدث الأبرز، واستمر غياب الاتفاق عن الانتصارات للجولة الثامنة على التوالي، واختفت البطاقة الحمراء، واستمر وجود الحكم الأجنبي، وتواصل تسجيل النتائج الكبيرة، وابتعد قائد النصر كريستيانو رونالدو بصدارة
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