FIFA يحسم الجدل الدون هدافا للعالم

(MENAFN
- Al Watan) حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) الجدل الذي صاحب تصدر قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في كل البطولات خلال عام 2023، بعدما سجل 54 هدفا بقميصي النصر ومنتخب البرتغال، وأكد الاتحاد الدولي أن الأسطورة البرتغالي هو هداف العالم خلال العام المنصرم.
اعتراف رسمي
أثار عدد من النقاد والمحللين وكذلك الصحف العالمية جدلا واسعا حيال أحقية الدون بتصدر قائمة أكثر اللاعبين في العالم تسجيلا للأهداف خلال عام 2023، معترضين على احتساب الأهداف الـ6 التي سجلها الدون بقميص النصر في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، التي أسهمت في تتويج العالمي باللقب، كونها بطولة غير مدرجة ضمن مظلة FIFA، ومع ذلك اعترف FIFA باعتلاء رونالدو صدارة هدافي العام حول العالم، بعدما أبرز الرقم في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي.
من جانبه، أكد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء صدارة النجم البرتغالي لهذه القائمة.
تفوق واضح
تفوق الدون على نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، وبايرن ميونخ الألماني، الإنجليزي هاري كين، ولكل منهما 52 هدفا، فيما جاء، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، النرويجي إيرلينج هالاند في المركز الرابع بـ50 هدفا.
وحقق رونالدو الإنجاز للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011، و2013، و2014، و2015.
-FIFA اعتمد أهداف الدون في كأس الملك سلمان
-الأهداف الـ6 التي أسهمت بتتويج النصر كانت محل جدل
-الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يؤكد صدارة رونالدو لهدافي العالم
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