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FIFA يحسم الجدل الدون هدافا للعالم

1/1/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Al Watan) حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) الجدل الذي صاحب تصدر قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في كل البطولات خلال عام 2023، بعدما سجل 54 هدفا بقميصي النصر ومنتخب البرتغال، وأكد الاتحاد الدولي أن الأسطورة البرتغالي هو هداف العالم خلال العام المنصرم.
اعتراف رسمي
أثار عدد من النقاد والمحللين وكذلك الصحف العالمية جدلا واسعا حيال أحقية الدون بتصدر قائمة أكثر اللاعبين في العالم تسجيلا للأهداف خلال عام 2023، معترضين على احتساب الأهداف الـ6 التي سجلها الدون بقميص النصر في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، التي أسهمت في تتويج العالمي باللقب، كونها بطولة غير مدرجة ضمن مظلة FIFA، ومع ذلك اعترف FIFA باعتلاء رونالدو صدارة هدافي العام حول العالم، بعدما أبرز الرقم في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي.
من جانبه، أكد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء صدارة النجم البرتغالي لهذه القائمة.
تفوق واضح
تفوق الدون على نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، وبايرن ميونخ الألماني، الإنجليزي هاري كين، ولكل منهما 52 هدفا، فيما جاء، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، النرويجي إيرلينج هالاند في المركز الرابع بـ50 هدفا.
وحقق رونالدو الإنجاز للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011، و2013، و2014، و2015.
-FIFA اعتمد أهداف الدون في كأس الملك سلمان
-الأهداف الـ6 التي أسهمت بتتويج النصر كانت محل جدل
-الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يؤكد صدارة رونالدو لهدافي العالم

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