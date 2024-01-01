3مواجهات نارية بدوري Yelo
التاريخ
1/1/2024 11:20:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الـ16 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مواجهات صعبة للغاية، إذ يستضيف أحد أصحاب النقاط الـ18 على ملعبه، ضيفا ثقيلا هو العدالة الذي يملك 28 نقطة، ويلتقي على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، العربي (23 نقطة)، والباطن (24 نقطة)، وعلى ملعب نادي الباطن يتواجه القيصومة (9 نقاط)، والترجي (11 نقطة).
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