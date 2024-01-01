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3مواجهات نارية بدوري Yelo

1/1/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الـ16 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مواجهات صعبة للغاية، إذ يستضيف أحد أصحاب النقاط الـ18 على ملعبه، ضيفا ثقيلا هو العدالة الذي يملك 28 نقطة، ويلتقي على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، العربي (23 نقطة)، والباطن (24 نقطة)، وعلى ملعب نادي الباطن يتواجه القيصومة (9 نقاط)، والترجي (11 نقطة).

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