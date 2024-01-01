شرط جزائي يؤخر قدوم سييرا

(MENAFN
- Al Watan) تكثف إدارة الشباب جهودها للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة دفة الليث الفنية خلال الفترة المقبلة، خلفا للكرواتي إيجور بيسكان، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.
وبينت مصادر أن إدارة النادي تفاوض، مدرب الاتحاد السابق، التشيلي خوسيه لويس سييرا، وأن هناك مؤشرات لقبول المدرب خوض تجربة مع النادي العاصمي، لمدة 6 أشهر فقط، أي حتى نهاية الموسم الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن سداد مبلغ الشرط الجزائي المقدر برواتب 3 أشهر الخاص ببيسكان لا يزال عائقًا أمام اكتمال التعاقد مع سييرا.
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