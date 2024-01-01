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شرط جزائي يؤخر قدوم سييرا

1/1/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تكثف إدارة الشباب جهودها للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة دفة الليث الفنية خلال الفترة المقبلة، خلفا للكرواتي إيجور بيسكان، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.
وبينت مصادر أن إدارة النادي تفاوض، مدرب الاتحاد السابق، التشيلي خوسيه لويس سييرا، وأن هناك مؤشرات لقبول المدرب خوض تجربة مع النادي العاصمي، لمدة 6 أشهر فقط، أي حتى نهاية الموسم الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن سداد مبلغ الشرط الجزائي المقدر برواتب 3 أشهر الخاص ببيسكان لا يزال عائقًا أمام اكتمال التعاقد مع سييرا.

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