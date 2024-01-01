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أكلات تجذب الزوار لقرية الشقيق التراثية

1/1/2024 11:17:25 PM
(MENAFN- Al Watan) انعش وجود نساء سعوديات يعملن ضمن الأسر المنتجة في تشغيل وإدارة مطعم ريفي، حيث تخصصن في تقديم الأكلات الشعبية المحلية بخبرتهن في أنواع من الأطباق ومن صنع أيديهن، بزيادة توافد العائلات على القرية التراثية بالشقيق، التي تحظى بإقبال كبير من الزوار والمتنزهين هذه الأيام، لما تشهده الشقيق من حراك سياحي. حراك سياحي
أوضحت أم وجدي مديرة مطعم القرية الريفي أن من يدير ويشرف ويشغل المطعم من الاستقبال والكاشير جميعهن نساء سعوديات، مؤكدة ((حرصنا على تقديم أجود أنواع الأكلات الشعبية التي تشتهر بها الشقيق، البداية من منازلنا، التجهيزات وإلاعداد وإلى عمليات الطهي من مغش اللحم ومكشن السمك والروبيان وكبسة زمان بالسمك وسمك الميفا وعيش التنور الدخن والدقيق والحمير والخضير والحواسي والإدامات المتنوعة، القوار الملوخية والمشكل في التنور الحلبة، وتخصصنا في طهي هذه الأكلات وبطريقتنا الخاصة، ووجدنا إقبالا ورضى كبيرا من زوارنا)).
تجربة أولى
وقالت ((العمل الشريف أينما كان وفيه فرصة للمرأة في توفير رزقها وتحسين دخلها فهذا شيء طيب وداعم كبير لنا، والحقيقة أن أغلب الأسر المنتجة كانت ولا زالت تعتمد على المهرجانات السنوية الموسمية لترويج أعمالها، ولكن هنا وجدنا فرصتنا بطريقة مختلفة وليست موسمية مؤقتة، بل نوجد على مدار العام، فهذه القرية تعتبر مزارا سياحيا والإقبال عليها في أغلب الأوقات، ولكن في مثل هذه الأيام ومع الزوار والمتنزهين من عسير يكون بشكل كبير عن بقية الأيام، وأشارت إلى أن لها خبرة في مجالها كإعداد الأكلات الشعبية ضمن الأسر المنتجة، أكثر من 10 أعوام، وهذه المرة التجربة الأولى لها في إدارة هذا المطعم والقرية التراثية)).

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