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نعمل كفريق

1/1/2024 11:17:25 PM
(MENAFN- Al Watan) ما تجمع عليه ثقافة الأمم المتقدمة، أن التعاون هو أساس التطور والتقدم واللبنة الأساس في العملية الإنتاجية. والإنسان بطبيعته يحتاج للآخرين، يستفيد من خبراتهم وتجاربهم؛ لأن تلك الخبرات قد تكون كالقانون يحتذى به في محكمة الحياة. روح العمل الجماعي فنّ وذوق، بعضنا يجهل فلسفته وجزيئاته. فالعمل الجماعي لوحة جمالية، كل عضو من الفريق يترك فيها بصمته سواء بعمله أو بخلقه ليترك من بعده أثرًا واضحًا خلّفه. فكل شيء مبهر ومبتدع يخدم الإنسانية كان نتاج عمل جماعي، وأي بقعة نجاح في العالم السبب وراءها العمل الجماعي. صناعة أخلاق العمل الجماعي لها فنّ، وهندسة العلاقات لها معايير ومقاييس، والإنسان في آخر المطاف يخلد ذكرى طيبة أو العكس.
العمل كفريق وبروح الجماعة مسمّى استهلك حديثًا وتدريبًا، ونشرت ثقافته من قرون، لكن عند الدخول في الميدان تظهر لك روح الأنانية، ويظهر التنافس والسباق على أن تكون صورة التفوق والنجاح لشخص واحد!
في ساحات العمل الجماعي تكتشف شخصيات يزعجها تميزك ويعكر صفو حياتها تقدمك، وكأنه ليس في الحلبة إلا أنت وهو!
العمل الجماعي هو عمل مهاري وليس صحيحًا أنه بالفطرة نستطيع احترافية العمل والتفكير بمنطق ووضوح، فجودة العمل الجماعي تتحدد بمدى جودة الجو العام للعمل بعيدًا عن الكهرباء المؤثرة في التصرفات والسلوك.
الجميع يؤمن بأن قائد الفريق الناجح هو من يعطي أعضاء الفريق الثقة ويظهرهم بصورة لائقة مهنيًا تعكس أداءهم ورغبتهم في العمل، لأنه بهذا المسار ينشر رسالة أخلاقية مفادها (تميز غيري لا يعيق تميزي). إضافة إلى ذلك، باحتراف قائد الفريق لتلك الصناعة يستطيع اكتشاف المواهب والقدرات لدى أعضاء الفريق، والتصفيق للصغير من نجاحاتهم قبل الكبير، لأن الناس قدرات وطاقات ولا يمنع أن يعطى ذوو القدرات المحدودة فرصة للعطاء، لأنه قد يحمل من الصفات الأخلاقية التي توصف بالحسن والرفعة، وبذلك نعينه على تقديم رسالة في الأخلاق الاجتماعية.
هناك منافسة صحية سليمة وهناك منافسة عليلة مشحونة، فالأولى تزيد من الإنتاجية في مناخ يشع إبداعًا وابتكارًا ومساحات لا حدود لها من التفكير، فتعزز الألفة وتنشر أشعة مليئة بالسلام والحب لإحراز وحيازة الهدف، وكل هذا دليل على عمق الوعي وسعة الإدراك والتعريف بالأخلاق الراقية. وعلى النقيض من ذلك هناك داء ومرض عضال ينخر في تلك المنظومة فيصعب السيطرة عليه والحد من تأثيره، لكن الهرب ليس هو الحل، لذا كان لزامًا التزامن مع المجاملة الزائدة التي تأخذ الصبغة التجارية لنجاح العمل واستمراريته، ولا ريب في تأثيرها.
بصفتك مهنيًا أو موظفًا أو والدًا أو صديقًا تحتاج لتشييد مهارة العمل الجماعي، ولا تتوقع أن نجاح الآخرين، إسقاط لنجاحك ومكانتك، فالأمم ترتقي بأيدي المجموعة، وكما قيل: ((اليد الواحدة لا تصفق)). ليكن نجاحك ونجاح الآخرين باقة ورد اختلفت فيها الألوان، ولكن مع بعضها تجانست وأعطت شكلًا جماليًا، ولأنه في النهاية هذا ما تريد أن تبنيه في مجتمعك.

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