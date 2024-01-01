Tuesday, 02 January 2024 09:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العُلا بعيدا عن التاريخ المحنط

1/1/2024 11:17:25 PM
(MENAFN- Al Watan) اتصلت معرفتي بالعلا بتفاصيلها قبل أكثر من خمسين عاما حين كان زميلنا حسن جمعة عيسى - رحمه الله - يحدثنا عن العلا وتاريخها وواقعها، في زمان كان الضوء يتركز على المدن الكبيرة والكثيرة الحركة، وليست تلك القابعة على تخوم الصحراء وأحضان الجبال وجال الأودية، قبل أن تقفز كل بقعة في بلادنا إلى دائرة ضوء العالم كله، وكانت البداية عندما وصف العلا الأمير محمد بن سلمان في 2016 بأنها خزان بيانات تاريخ العالم القديم، ولعل الذين سمعوا هذا الكلام وقتها لم يتخيلوا على وجه الدقة مقاصد هذا الكلام ومراميه، ولكن العلا اعتبارا من هذا التاريخ بدأت لتكون أكثر من حكاية تروى، وأعظم من موقع تاريخي وأثري، وأجمل وأثمن من مجرد واحة نخيل وجنة ثمار، وبعدما أنشئت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في 2017 ضمن مخرجات رؤية 2030 اتجهت إليها دائرة الضوء وصارت جزءا من اهتمام السعودية والسعوديين لتصبح محط رحال العالم أجمع باحثين ومؤرخين ومستكشفين وطلاب معرفة وسياحة وتجديد حياة.
حين تمشي في أرض العلا على الحصى الملساء المستديرة الملونة كحصباء الجواهر تشعر كم لامست أقدام الناس وسنابك الخيل وأخفاف الإبل هذه الأحجار حتى استدارت، وتشعر أن كل حصاة لو استنطقتها لحدثتك أحاديث القرون الغابرة، فحيثما وطئت تلامس أقدامنا أقدام الإنسان القديم وهو يسوق الحيوانات البرية إلى المصائد الحجرية الضخمة منذ أكثر من 5 آلاف سنة من غرب حائل وتيماء إلى قرب حرة خيبر، وعلى هذه الأرض تشكلت أحجارها أيضا من أقدام العابرين من الدولة المعينية والقوافل الترددية العابرة من الشمال والجنوب، ومن أبناء مملكة دادان ولحيان قبل 2700 سنة، وقبائل الأنباط الذين كونوا مملكتهم منذ 2300 عام، وعلى هذه الأرض دارت معاركهم مع الروم، كما عبَرها الرسول صلى الله عليه وسلم وجيشه في مسيره للقاء الروم في غزوة تبوك، وبين تشكيلاتها الصخرية البديعة وضفاف أوديتها وواحاتها دارت قصص الحب التي نقلتها الأساطير والأشعار وآثار قصر البنت التي دفعت حياتها ثمنا لحبها أيام الأنباط، مرورا بالعذريين الذين نشروا العفاف في قصص حبهم، ولا حاجة لاستحضار قصص التاريخ، فمبجرد أن تتحدث إلى صالح مسعود العذري وهو يقود السيارة في وادي القرى حتى تنثال عليك قصص عروة بن حزام وعفراء، وجميل بن معمر وبثينة وغيرهما وتعيشها حقا بعيدا عن المخيال الشعري والوجداني العربي.
العلا ليست مجرد مرافق سياحية ووجهة تستقطب السياح من داخل المملكة وخارجها، وليست مواقع أثرية وتراثية وطبيعية فحسب تحتاج إلى صون وحماية، ولا هي أماكن خلابة بتشكيلاتها الصخرية المدهشة وواحاتها الغناء ومياهها المتدفقة فقط، بل هي كل هذه وأكثر، وإن شئت قلت: هذه قمة جبل الجليد، وماتحت هذه القمة تاريخ وعوالم وأمم مرت وأمم باقية عبر ألوف السنين، وقصة حضارة الإنسان وثقافته.
كثير من الفعاليات التاريخية والتراثية تسيء إلى ما تحتويه بلادنا الغنية والثرية بتاريخها وآثارها وتراثها أكثر مما تحسن، فهي تحفظ التاريخ محنطا وتعرضه ميتا منفصلا عن الإنسان المتجذر فيها، والمستمر في حياته إلى زمان الناس هذا، ضمن سياحة ثقافية سطحية، وهذا يمكن قبوله فيما لو أقيم نشاط في دولة عربية أو أجنبية عن التراث والتاريخ والأدب العربي، أو عن الحضارات التي نشأت وانتقلت من شبه جزيرة العرب، لكنها خطيئة ترتكب في حق وتاريخ إنسان هذه البلاد، لأنه تاريخ حي، وتاريخ إنسان ما زال أحفاده يعيشون في الأرض نفسها وذاكرة الخلية ما زالت في جيناتهم، ولسان حالهم يقول: ((تلك آثارنا تدل علينا)).
أنت لا تزور العلا سائحا متفرجا، ولا تعيش تجربة الزائر، وإنما تعيش التاريخ الحي، تعيش واقعا عاشه أقوام سابقون، تقف أمام جبل عكمة أكبر مكتبة مفتوحة للنقوش الصخرية، تقرأ فيها الحياة في المنطقة خلال عصور الدولة الدادانية واللحيانية والازدهار الذي كان وقتهم، وترى في هذه النقوش المبكرة كيف تطور الخط العربي منها وفي هذا المكان، وفي تيماء تدركك الرهبة وأنت تقف على بئر هداج العظيمة، وتقرع أذنيك أصوات سبعين محالة خشبية متصلة بالغروب من البئر المصطخبة بمائها، وتقتحم عينيك صورة سبعين جملا ضخما بهديرها ورغائها تسحب الغروب لتصب المياه في المسارب الزراعية، وعلى مزرعة مقابلة للبئر ترى عملا فنيا حيا يجسد الملك البابلي نابونيد بعظمته بعد أن ترك بابل وأقام هنا 10 سنوات، كما ترى ملكة العرب شمسي وهي تستنجد بالقبائل بعد أن رفضت الانصياع للملك الآشوري قبل أكثر من 2750 سنة.
وعندما تدخل قصر ابن رمان لا تشعر أنك تزور قصرا أثريا تم ترميمه، لكنك تعيش تفاصيل الحياة اليومية في القصر من خلال الفريق التمثيلي الذي يجسد الأمير عبدالكريم بن رمان، ولا تكاد تفيق من هذه الأجواء حتى تغوص حقيقة في التاريخ وتعيشه، حين تجد الشيخ نهار بن عبدالكريم بن رمان ينهض من مجلسه ويغمرك ترحيبا صادقا وكرما أصيلا، ويتجول بك في أرجاء القصر شارحا ما كانت تحتويه هذه الجدران وما خلف الأسوار، وتسمع في ثنايا الشرح صهيل الخيل في ساحة القصر والقهوة التي كانت تدور في مجلس ابن رمان، وعرفت لحظتها حقيقة معنى البيت الذي نحفظه ونردده كالببغاء ((ياضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل)).
فإذا جئت إلى خيبر ووقفت على إحدى مطلاتها ترى الجبال وعليها آثار الحصون وحولها واحات النخيل تتذكر أحداث التاريخ التي درسناها، ثم تعيشها لحظة بلحظة وحركة بحركة، كما تعيش في مزارعها الحياة التي أدركناها زمنا طويلا، وترى وتسمع صوت خرير الماء المتدفق من المسارب والدبول إلى وسط المزارع، قبل أن تطغى على حياتنا الحضارة الإسمنتية.
من العلامات التي أستشهد فيها بذكاء اختيارها إعلاميا وتسويقيا ومعرفيا اختيار كلمة ((طنطورة)) في شتائها، فكل من سمع هذه الكلمة من خارج العلا استوقفته لغرابتها، ولأنها لم تقرع أذنه من قبل، وكان لا بد أن يتساءل عنها ويقوقلها، فتأخذ حيزا من وقته وتفكيره، ولأن السؤال هو بوابة المعرفة فإن الطنطورة تقوده إلى المزولة وساحة الدرب والانقلاب الشتوي والنظام الزراعي الصارم المتقن في العلان ثم تقودك هذه إلى إنسان العلا الحاضر، وهم يقودونك إلى كل أحداث وشخوص التاريخ.
تداعى إلى خاطري الحديث النبوي ((ليس الخبر كالمعاينة)) وقول العرب ((ليس من رأى كمن سمعا)) فمهما قرأت في الكتب أو مرت عليك الأخبار المرئية والمسموعة أو شاهدت في وسائل التواصل أو خبرك عنها زائر أو حتى من أهلها فستجد أن البون شاسع والفرق كبير بينها وبين ما تلمسه بنفسك وتراه بعينك وتعيشه بجوارحك واقعا حيا، فكل شيء أو موقف يشدك إلى أن تعيش تاريخك وأرضك بعيدا عن تجربة الزائر، فوداد مثلا لا تحدثك حديث المرشد السياحي فقط، ولكنك تشعر معها حين تروي بحرقة قصة غزو الروم للأنباط في الحجر بأنها امتداد لإنسان هذه الأرض وتتمنى معها وهي تروي القصة أن لو انتصر الأنباط على الروم الغازين.
مشاريع العلا لم تكتمل بعد، وآثارها لما تكتشف بعد، والاكتشافات التي ظهرت نتائجها حتى الآن تنبئنا أن التاريخ العربي منذ فجر التاريخ وتاريخ الإنسان على هذه الأرض ستعاد كتابته بطريقة تصحح كثيرا من الأوهام السائدة.

MENAFN01012024000089011017ID1107675018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث