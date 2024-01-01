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للمرة الأولى إجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني

1/1/2024 11:17:25 PM
(MENAFN- Al Watan) يتمتع طلاب مدارس التعليم العام مع نهاية هذا الأسبوع بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، التي تمتد أسبوعا كاملا، وذلك للمرة الأولى بعد وضع ضوابط الإجازات المطولة، وتحويل الدارسة من فصلين دراسيين إلى ثلاثة فصول دراسية، إذ ستبدأ الإجازة مع نهاية يوم الخميس، ويعاود الطلاب العودة للمدارس في الثاني من شهر رجب.
طلاب الجامعات
يؤدي طلاب وطالبات الجامعات اختبارات الفصل الدراسي الأول بعد تحويل بعض الجامعات بداية العام الدراسي من ثلاثة فصول دراسية إلى فصلين دراسيين، حيث بدأت الجامعات في اختبار طلابها من الأسبوع الماضي، وستستمر في ذلك هذا الأسبوع قبل التمتع بإجازة ما بين الفصلين الدراسيين.
أداء الاختبارات
نفذت إدارات المدارس في الأسبوع الذي سبق الإجازة المطولة عددا من الإجراءات، لضمان الانضباط من خلال إجراء الاختبارات الفصلية للطلاب في هذا الأسبوع، والتواصل مع الأسر، لتوعيتهم بأهمية الانضباط والالتزام بالحضور اليومي للمدرسة حتى آخر يوم بالدوام.
وأعلنت وزارة التعليم، في وقت سابق، التقويم الدراسي الجديد للعام 1445 للتعليم العام، الذي يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعا دراسيا، بواقع 180 يوما دراسيا، و60 يوما من الإجازات المتنوعة في أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يوما الإجازة الصيفية كاملة. ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.
ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445 الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات، مرونة التعديل وفق ضوابط محددة. كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 يوم الأحد 14 / 2 / 1446 الموافق 18 / 8 / 2024.

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