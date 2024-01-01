الهلال يحسم مستقبل البليهي

(MENAFN
- Al Watan) حسم الهلال مستقبل مدافعه الدولي علي البليهي، بعد نهاية عقده، ليغلق الباب أمام التكهنات، وبينت مصادر أن إدارة النادي ستفعل خيار تجديد عقد البليهي لعام آخر، لرغبة المدرب البرتغالي جورجي خيسوس في الاعتماد على المدافع المخضرم. وكان الهلال جدد في يناي الماضي عقد
ويتواجد البليهي حاليًا مع الأخضر في معسكر تدريبي بالدوحة استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2023.
انضم البليهي إلى الزعيم قادمًا من الفتح موسم 2017 في صفقة انتقال حر.
وسجل المدافع الدولي هدفين مع الهلال في كل البطولات هذا الموسم، كان آخرهما في مرمى الفيحاء الخميس الماضي.
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