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الهلال يحسم مستقبل البليهي

1/1/2024 11:17:25 PM
(MENAFN- Al Watan) حسم الهلال مستقبل مدافعه الدولي علي البليهي، بعد نهاية عقده، ليغلق الباب أمام التكهنات، وبينت مصادر أن إدارة النادي ستفعل خيار تجديد عقد البليهي لعام آخر، لرغبة المدرب البرتغالي جورجي خيسوس في الاعتماد على المدافع المخضرم. وكان الهلال جدد في يناي الماضي عقد
ويتواجد البليهي حاليًا مع الأخضر في معسكر تدريبي بالدوحة استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2023.
انضم البليهي إلى الزعيم قادمًا من الفتح موسم 2017 في صفقة انتقال حر.
وسجل المدافع الدولي هدفين مع الهلال في كل البطولات هذا الموسم، كان آخرهما في مرمى الفيحاء الخميس الماضي.

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