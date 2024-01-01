معسكر شتوي للتعاون
التاريخ
1/1/2024 11:17:25 PM
(MENAFN
- Al Watan) يقيم التعاون معسكرا خارجيا بمدينة العين الإماراتية خلال الفترة من الـ20 من يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل، وكان المدرب البرازيلي منح لاعبيه إجازة حتى الـ19 من يناير.
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