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3 وديات للنموذجي بجبل علي

1/1/2024 11:17:25 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش إقامة معسكر خارجي للنموذجي بجبل علي بالإمارات، خلال فترة التوقف الحالية بدءا من الـ25 من يناير الجاري، تتخلله 3 مباريات ودية.

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