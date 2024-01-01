3 وديات للنموذجي بجبل علي
التاريخ
1/1/2024 11:17:25 PM
(MENAFN
- Al Watan) اعتمد مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش إقامة معسكر خارجي للنموذجي بجبل علي بالإمارات، خلال فترة التوقف الحالية بدءا من الـ25 من يناير الجاري، تتخلله 3 مباريات ودية.
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