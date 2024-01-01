أبوظبي تجهز الفيحاء خلال التوقف

أبوظبي تجهز الفيحاء خلال التوقف
التاريخ
1/1/2024 11:17:25 PM
(MENAFN
- Al Watan) يقيم الفيحاء معسكرا خلال فترة التوقف الحالية، في أبوظبي، سينطلق في الـ20 من يناير الجاري، يتخلله 3 مباريات ودية، ويستمر حتى الخامس من فبراير المقبل.
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