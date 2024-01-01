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ميندي يهدد السبيعي

1/1/2024 11:17:24 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد حارس مرمى الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي، شيئًا من بريقه في الجولات الـ6 الأخيرة لدوري روشن السعودي، مع محافظته على شباكه نظيفة في 6 مباريات متتالية، كأطول سلسلة في تاريخ الأهلي بالدوري، فقبل الجولة الـ 14، خرج ميندي، بشباك نظيفة في 5 مباريات من 13 جولة، ثم ما لبث أن حقق رقمًا أفضل للشباك النظيفة خلال أقل من نصف الفترة.
ويتفرد ميندي بأطول سلسلة حالية من الشباك النظيفة بين جميع حراس الدوري، ويتعين عليه أن يحافظ على شباكه في مباراتين فقط ليتساوى مع رقم حارس الاتفاق فايز السبيعي، صاحب الرقم الصامد منذ أكثر من 12 عامًا بـ8 مباريات.

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