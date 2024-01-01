ميندي يهدد السبيعي

(MENAFN
- Al Watan) استعاد حارس مرمى الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي، شيئًا من بريقه في الجولات الـ6 الأخيرة لدوري روشن السعودي، مع محافظته على شباكه نظيفة في 6 مباريات متتالية، كأطول سلسلة في تاريخ الأهلي بالدوري، فقبل الجولة الـ 14، خرج ميندي، بشباك نظيفة في 5 مباريات من 13 جولة، ثم ما لبث أن حقق رقمًا أفضل للشباك النظيفة خلال أقل من نصف الفترة.
ويتفرد ميندي بأطول سلسلة حالية من الشباك النظيفة بين جميع حراس الدوري، ويتعين عليه أن يحافظ على شباكه في مباراتين فقط ليتساوى مع رقم حارس الاتفاق فايز السبيعي، صاحب الرقم الصامد منذ أكثر من 12 عامًا بـ8 مباريات.
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