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منصة بلّغ توقف تلاعبات المماطلين

1/1/2024 11:17:24 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت مؤخراً منصة ((بلغ)) التي توفر خدمات التبليغات والإخطارات القانونية المعتمدة للمحاكم ومكاتب المحاماة و الشركات والمؤسسات والأفراد في الداخل، والتي يعول عليها أن تكون حجية إثبات منتجة لآثارها.
رسالة موثقة
الخدمة التي جرى الترخيص لها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة تتوفر عبر الدخول إلى الحساب الشخصي لصاحب الطلب، ومن ثم تقديم بلاغ جديد، بعد تعبئة البيانات الخاصة بالبلاغ، والتي تشتمل على انقر على إنشاء بلاغ جديد، رقم الهوية، أو السجل التجاري لمستقبل البلاغ، وكتابة نص المطالبة الخاصة بالبلاغ، مع إمكانية إرفاق ملفات، عبر خيار توفر خدمة اختيار نص مفتوح، أو الاختيار من النماذج المقترحة وتعبئة الحقول الأساسية، ومن ثم سداد رسوم الخدمة، ليتم عقب ذلك إرسال البلاغ مباشرة عبر رسالة موثقة إلى مستقبل البلاغ رقم هاتفه المحمول المقيد في مركز المعلومات الوطني.
ويشترط للاستفادة من الخدمة أن يتوفر لدى صاحب الطلب رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ولا يكتفى برقم الهاتف، أو رقم السجل التجاري للشركات والمؤسسات، على أن يكون السجل التجاري سارياً، عند طلب الخدمة.
حجية التبليغ
كشف مصدر في المنصة أن خدمة ((بلغ)) تعد حجية وإثباتاً ولها قيمتها القانونية، بحيث لا يمكن للطرف الآخر ((مستلم البلاغ)) إنكار وصول البلاغ، إذ لإن الخدمة توفر خدمة إثبات التبليغ تقنياً، ويسهل للطرف الأول تقديمه حجية إثبات عند حدوث النزاعات والمطالبات أمام المحاكم، ويعد العاملون في مجال التجارة أكثر المستفيدين من الخدمة، فضلا عن ذلك فإن مما يميز خدمات المنصة، هو أن الرسالة تصل إلى الطرف الثاني في حينه وبموثوقية عالية.

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