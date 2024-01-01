Tuesday, 02 January 2024 09:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


12 مليون زائر لموسم الرياض خلال 60 يوما

1/1/2024 11:17:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 12 مليون زائر في 60 يوما.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس"، إن هذا الهدف الذي كان للموسم كله وتحقق خلال فترة نصف notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240102_000843_393-->

MENAFN01012024000089011017ID1107675010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث