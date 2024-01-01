12 مليون زائر لموسم الرياض خلال 60 يوما

12 مليون زائر لموسم الرياض خلال 60 يوما
التاريخ
1/1/2024 11:17:24 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 12 مليون زائر في 60 يوما.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس"، إن هذا الهدف الذي كان للموسم كله وتحقق خلال فترة نصف notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240102_000843_393-->
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