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الدولار مريض في 2024 والبيتكوين صاعد

1/1/2024 11:17:24 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي حقق فيه الدولار خسارة قدرها 2 % عام 2023 أمام سلة من نظرائه، وهي أول خسارة سنوية له منذ عام 2020؛ توقع اقتصاديون هبوط الدولار خلال 2024 وخاصة بعد تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وتوقعات زيادة التضخم إلا أن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تحد من هبوط الدولار. في مقابل ذلك أكدت توقعات خبراء العملات الإلكترونية استمرار رالي صعود البيكوين؟؟؟؟ إلى نهاية 2025.
نهج حذر
بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن نتيجة لزيادة أسعار الفائدة التي فرضها مجلس الاحتياط الفيدرالي في عام 2022، كانت العملة الأمريكية تتأرجح في نطاق واسع هذا العام بفعل نمو الاقتصاد الأمريكي المتين، وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على سياسة الاقتراض مرتفعة.
أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مساء الجمعة، مجددا التزام البنك المركزي الأمريكي بنهج حذر في معدلات الفائدة، لكنه أعرب أيضًا عن تفاؤل جديد بشأن التقدم الذي أحرزوه حتى الآن، موضحا أن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتصاد أصبحت ((أكثر توازنا)).
ضغوط هبوطية
وقال: الإجراءات القوية التي اتخذها صناع السياسة دفعت الفائدة إلى المنطقة التقييدية، مما يعني أن السياسة النقدية تفرض حاليًا ضغوطًا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.
وفي إشارة إلى أن معدل التضخم الرئيسي الذي بلغ متوسطه 2.5 % خلال الأشهر الستة الماضية المنتهية في أكتوبر، بالقرب من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، أقر جيروم باول بأن السياسة النقدية نجحت إلى حد كبير في إبطاء الاقتصاد كما هو متوقع، مع معدلات الفائدة التي قد تكون إلى حد كبير في ((المنطقة المقيدة)).
تعزيز النمو
قال كيت جوكس، رئيس إستراتيجيات الفوركس في سوسيتيه جنرال: ((شّكلت سياسات الاحتياط النقدي الفّعالة وسياسات النمو التي تهدف إلى تعزيز النمو في الولايات المتحدة فكرة استثنائية أمريكية وقدمت أكثر ارتفاعات الدولار قوة منذ عقد الثمانينيات)). وبمجرد أن يخفف الفدرالي من السياسة يجب عكس بعض هذه المكاسب، وفًقا له.
خفض الفيدرالي
قد يعتمد مسار الدولار على إلى أي حد يعكس تخفيض الفدرالي وتراجع التضخم بالفعل في سعره. تظهر العقود المرتبطة بسعر الفدرالي.
وتشير تقديرات المستثمرين إلى أن هناك أكثر من 150 نقطة أساس من التخفيضات متوقعة في 2024، حوالي ضعف تقريبي لما يعتزم المسؤولون في الفدرالي. ((إذا توقف التضخم ولم يستمر في التراجع، فهذا هو المكان الذي ينمو فيه الحال للفدرالي لتأخير العملية))
سر الـ 4 سنوات
تشير أنماط واتجاهات الرسم البياني التاريخي للبيتكوين إلى أن لديها دورات مدتها 4 سنوات. يترجم هذا إلى 3 سنوات من الاتجاه الصعودي يتبعها عام واحد من التصحيح الهبوطي. في السوق الهبوطية الأخيرة.
حيث انخفض سعر البيتكوين من 8.68 ألف في نوفمبر 2021 إلى 4.16 ألف في ديسمبر 2022.
وقال المحلل الشهير علي مارتينيز قد يستمر رالي البيتكوين لمدة عامين آخرين. واستدل المحلل مارتينيز بمخطًطا لدورة بيتكوين يشير إلى أنماط أسعار البيتكوين من عام 2014 إلى عام 2025.وقال إن البيتكوين مصمم حول دورات مدتها أربع سنوات. مدفوًعا بأحداث هالفينغ البيتكوين التي تحدث كل أربع سنوات.ما تؤدي أحداث هالفينغ البيتكوين إلى ارتفاع هائل في سعر البيتكوين تتضمن دورة الأربع سنوات و3 سنوات من الاتجاهات الصعودية تليها سنة واحدة من التصحيح الهبوطي حيث كانت أنماط أسعار البيتكوين متشابهة تاريخيًا
ويتوقع مارتينيز أن تكون عملة البيتكوين حالًيا في مرحلة صعودية منذ يناير 2023 ومن المحتمل أن تستمر في مسيرتها الصعودية حتى ديسمبر 2025.وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 170 ٪في عام 2023 على الرغم من العديد من الدعاوى القضائية والتحديات التنظيمية

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