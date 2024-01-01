الدولار مريض في 2024 والبيتكوين صاعد

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي حقق فيه الدولار خسارة قدرها 2 % عام 2023 أمام سلة من نظرائه، وهي أول خسارة سنوية له منذ عام 2020؛ توقع اقتصاديون هبوط الدولار خلال 2024 وخاصة بعد تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وتوقعات زيادة التضخم إلا أن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تحد من هبوط الدولار. في مقابل ذلك أكدت توقعات خبراء العملات الإلكترونية استمرار رالي صعود البيكوين؟؟؟؟ إلى نهاية 2025. نهج حذر
بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن نتيجة لزيادة أسعار الفائدة التي فرضها مجلس الاحتياط الفيدرالي في عام 2022، كانت العملة الأمريكية تتأرجح في نطاق واسع هذا العام بفعل نمو الاقتصاد الأمريكي المتين، وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على سياسة الاقتراض مرتفعة.
أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مساء الجمعة، مجددا التزام البنك المركزي الأمريكي بنهج حذر في معدلات الفائدة، لكنه أعرب أيضًا عن تفاؤل جديد بشأن التقدم الذي أحرزوه حتى الآن، موضحا أن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتصاد أصبحت ((أكثر توازنا)). ضغوط هبوطية
وقال: الإجراءات القوية التي اتخذها صناع السياسة دفعت الفائدة إلى المنطقة التقييدية، مما يعني أن السياسة النقدية تفرض حاليًا ضغوطًا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.
وفي إشارة إلى أن معدل التضخم الرئيسي الذي بلغ متوسطه 2.5 % خلال الأشهر الستة الماضية المنتهية في أكتوبر، بالقرب من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، أقر جيروم باول بأن السياسة النقدية نجحت إلى حد كبير في إبطاء الاقتصاد كما هو متوقع، مع معدلات الفائدة التي قد تكون إلى حد كبير في ((المنطقة المقيدة)). تعزيز النمو
قال كيت جوكس، رئيس إستراتيجيات الفوركس في سوسيتيه جنرال: ((شّكلت سياسات الاحتياط النقدي الفّعالة وسياسات النمو التي تهدف إلى تعزيز النمو في الولايات المتحدة فكرة استثنائية أمريكية وقدمت أكثر ارتفاعات الدولار قوة منذ عقد الثمانينيات)). وبمجرد أن يخفف الفدرالي من السياسة يجب عكس بعض هذه المكاسب، وفًقا له. خفض الفيدرالي
قد يعتمد مسار الدولار على إلى أي حد يعكس تخفيض الفدرالي وتراجع التضخم بالفعل في سعره. تظهر العقود المرتبطة بسعر الفدرالي.
وتشير تقديرات المستثمرين إلى أن هناك أكثر من 150 نقطة أساس من التخفيضات متوقعة في 2024، حوالي ضعف تقريبي لما يعتزم المسؤولون في الفدرالي. ((إذا توقف التضخم ولم يستمر في التراجع، فهذا هو المكان الذي ينمو فيه الحال للفدرالي لتأخير العملية)) سر الـ 4 سنوات
تشير أنماط واتجاهات الرسم البياني التاريخي للبيتكوين إلى أن لديها دورات مدتها 4 سنوات. يترجم هذا إلى 3 سنوات من الاتجاه الصعودي يتبعها عام واحد من التصحيح الهبوطي. في السوق الهبوطية الأخيرة.
حيث انخفض سعر البيتكوين من 8.68 ألف في نوفمبر 2021 إلى 4.16 ألف في ديسمبر 2022.
وقال المحلل الشهير علي مارتينيز قد يستمر رالي البيتكوين لمدة عامين آخرين. واستدل المحلل مارتينيز بمخطًطا لدورة بيتكوين يشير إلى أنماط أسعار البيتكوين من عام 2014 إلى عام 2025.وقال إن البيتكوين مصمم حول دورات مدتها أربع سنوات. مدفوًعا بأحداث هالفينغ البيتكوين التي تحدث كل أربع سنوات.ما تؤدي أحداث هالفينغ البيتكوين إلى ارتفاع هائل في سعر البيتكوين تتضمن دورة الأربع سنوات و3 سنوات من الاتجاهات الصعودية تليها سنة واحدة من التصحيح الهبوطي حيث كانت أنماط أسعار البيتكوين متشابهة تاريخيًا
ويتوقع مارتينيز أن تكون عملة البيتكوين حالًيا في مرحلة صعودية منذ يناير 2023 ومن المحتمل أن تستمر في مسيرتها الصعودية حتى ديسمبر 2025.وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 170 ٪في عام 2023 على الرغم من العديد من الدعاوى القضائية والتحديات التنظيمية
MENAFN01012024000089011017ID1107675009