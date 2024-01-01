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دخول معايير المحاسبة القضائية حيز التنفيذ

1/1/2024 11:17:24 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت معايير ((المحاسبة القضائية))، أمس، حيز التنفيذ، التي تُنظم وتؤطر لعمل الممارسين، في التعامل مع النزاعات الناشئة عن التعاملات المالية والتجارية، والتي عادة ما تتطلب رأي خبير، وذلك وفق جملة من المعايير التي قامت عليها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وتضمن معايير خدمات المحاسبة القضائية، المسؤوليات المهنية للمحاسب القانوني عند ارتباطه لتقديم تقرير إلى جهة تقاضي باعتباره خبيراً في مجال تخصصه، والتي تتعلق عادة بنزاعات حول مسائل مالية أو محاسبية ذات صلة بخبرات ومهارات المحاسب القانوني باعتباره خبيراً في الدعوى أو النزاع، والتي تتطلب إعداد تقرير يتضمن رأي الخبير والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، كما حددت المعايير جملة من الآليات عند التعامل مع أطراف النزاع، سواء طلب المقابلة والسبب منها ومكانها، والتحقق من صفة كل طرف من أطراف الدعوى، مع مراعاة ألا تكون هناك أي علاقة بين المحاسب وأطراف النزاع.
وحددت المعايير أن على الخبير، إيضاح الاستنتاج الذي توصل إليه، وشرح كيفية العلاقة بين مجموعة البيانات والمعاملات المالية والأحداث والظروف، وذلك من خلال توظيف الخبرات والمهارات الفنية للمحاسب القانوني للوصول إلى استنتاج بشكل مقنع وقابل للدفاع عنه.
الجدير بالذكر أن معيار خدمات المحاسبة القضائية، قد حسم الجدل حول الخلاف القائم عن طبيعة عمل الخبير، الذي حسمه بأنه عبارة عن عمل استشاري لتقديم المشورة للقضاء، وتستخدم خدمات المحاسبة في الأساس في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، إلى جانب القضايا الجزائية، التي تتطلب حرصا ودقة كبيرين، عند إثبات النية والقصد، وللخبير إذا تبين له وجود قيود تمنعه من أداء عمله أو فقد استقلاله أن يبلغ جهة التقاضي ويطلب التنحي. الفرق بين الخبراء وأعضاء هيئة النظر الخبير:
لا يعمل بالمحكمة، وهو كل شخص له دراية بمسألة من المسائل العلمية والعملية والفنية، يُلجأ إليه كلما اقتضى النظر القضائي ذلك، ويدخل في هذا الوصف، الأطباء الشرعيون، تحقيق البصمات، خبراء الأسلحة، قصاصو الأثر، الخبير المالي والمحاسبي، خبير الفحوص الوراثية.
أعضاء هيئة النظر:
هم موظفون تابعون للمحاكم، ومهمتهم غالباً تنحصر في تقدير النفقة للأولاد، الاشتراك مع اللجان المشكلة، تطبيق صكوك ومستندات العقارات المتنازع عليها سابقاً، والوقوف على الأملاك.

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