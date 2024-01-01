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شبكة حوثية لنهب إيرادات الاتصالات

1/1/2024 11:17:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مصدر عسكري يمني أن الحوثيين باشروا العمل في إلغاء شبكة الاتصالات اليمنية السابقة، واستبدال شبكة وصلت حديثا من إيران بها. وقال: ((الحوثيون مدوا شبكات اتصالات جديدة لأبراج خاصة بها، وأجهزة جديدة وصلت أخيرا من إيران، وأسسوا لها، استعدادا لإطلاقها خلال الفترة القريبة القادمة)).
وأشار المصدر إلى أن هذا العبث الذي سيطال شبكة الاتصالات في اليمن سيخلق معاناة جديدة تضاف إلى رصيد الانتهاكات الذي يمارسه الحوثيون في اليمن، وأن سيطرتهم على شبكة الاتصالات ستخلق تهديدا جديدا للشعب اليمني، خاصة بالاحتكار الجديد، ورفض التنافسية وفرص البدائل المتاحة، ورفع تكلفة الاتصالات ونهب الإيرادات.
الشبكة الأساسية
وأضاف المصدر أن هناك معلومات مؤكدة بأن هذه الشبكة التي أدخلها الإيرانيون اليمن ستصبح الشبكة الأساسية، وسيتم لاحقا إلغاء أي شبكة اتصالات أخرى موجودة في مناطق سيطرة الحوثيين.
ولفت إلى أن هذه الشبكة الجديدة لم تتوافر عنها معلومات كافية، ولكن الحوثيين بتغييرهم الشبكة السابقة يخططون لعدة أمور، من أهمها توحيد شبكة الاتصالات، لتخضع لرقابتهم وسيطرتهم، والملكية التامة للحوثيين بدلا من الحصص الحكومية، وتحديد أسعار جديدة للاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين، وإلغاء كل الشبكات الأخرى تماما، وإحكام سيطرة الحوثيين على كل البيانات، وكذلك تقديم الخدمات لمواقع محددة وتغطية محددة.
توقف الخدمات
وبيّن المصدر أن هناك مواقع ستتوقف عنها خدمات الاتصالات خلال الفترة القادمة بتعمد من الحوثيين. كما ستزيد قيمة أسعار المكالمات والتواصل، وسيصبح الاتصال في مناطق سيطرة الحوثيين مكلفا جدا، بينما سيجني الحوثيون من ذلك مكاسب مالية كبيرة.
وأكد أن الحوثيين رفضوا وجود شبكات اتصالات هاتفية نتيجة مخاوفهم من متابعة الشعب وسائل التواصل والاتصال بالعالم الخارجي، حيث يخشون معرفة العالم حقيقتهم في ظل تطور التقنيات والاتصالات الحديثة.
توحيد شبكة اتصالات، لتخضع لرقابتهم وسيطرتهم.
الملكية التامة للحوثيين وإيقاف الحصص الحكومية.
تحديد أسعار جديدة للاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين.
إحكام سيطرة الحوثيين على كل البيانات.
التحكم في تقديم الخدمات والتغطية للمواقع.

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