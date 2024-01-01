الصين تكافح لتقديم قروض رخيصة للشركات

MENAFN - Al-Borsa News) تكافح السلطات الصينية لتوزيع قروض رخيصة بقيمة 740 مليار دولار للشركات، إذ تثير البنوك مخاوف بشأن مخاطر الائتمان وتكره الشركات تحمل مزيد من الديون في ظل تباطؤ الاقتصاد.

كان برنامج الإقراض المستهدف جزءًا مهمًا من جهود التحفيز التي تبذلها بكين منذ تفشي الجائحة، في حين حاولت السلطات إنعاش الاقتصاد المتدهور في 2023.

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لكن البنوك التجارية وجدت صعوبة في تحديد المقترضين المؤهلين في الصناعات التي أعطتها الحكومة الأولوية.

تظهر البيانات الرسمية أن نصف برامج قروض بنك الشعب الصيني الـ14، والتي تتراوح بين التركيز من دور رعاية المسنين إلى مطوري العقارات المتعثرين، لم تستخدم سوى ما يقل عن 50% من حصتها منذ أن بدأت في 2020.

أما البرامج المتبقية، أو“أدوات السياسة النقدية الهيكلية”، فقد صرفت ما بين 62 ـ 87% من حصص الإقراض الخاصة بها، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

هذا البطء يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها صُناع السياسات الصينيون لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، الذي تضرر من الانهيار العقاري وانعدام ثقة القطاع الخاص.

قال الأستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل والرئيس السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي، إسوار براساد، إن“الهيئات التنظيمية المالية في الصين تدرك تمامًا حقيقة أن استخدام هذه التدابير المستهدفة يتعارض مع محاولاتها لتسويق النظام المصرفي والتوقف عن التدخل في تخصيص الائتمان”.

وأضاف براساد:” أعتقد أنهم قرروا أن تخصيص الائتمان المستهدف ربما يكون أهون الشرين، إذ يتمثل الشر الأكبر في التحفيز النقدي الواسع النطاق الذي قد يثير كل أنواع المخاطر المالية وغيرها من المخاطر على المدى المتوسط”.

تتمتع الصين بالفعل بتاريخ طويل من استخدام القروض المستهدفة لتحقيق أهداف السياسة.

لكن السلطات اعتمدت بشكل متزايد على استراتيجية دعم الاقتصاد في أعقاب تفشي الجائحة، وطرح بنك الشعب الصيني أكثر من 12 برنامج إقراض قصير الأجل أو منخفض الفائدة أو دون فائدة بقيمة تزيد عن 5.3 تريليون رنمينبي (744 مليار دولار).

ويختلف الإقراض المستهدف عن التيسير النقدي الواسع النطاق على النمط الغربي، من خلال توجيه الائتمان الرخيص إلى مناطق استراتيجية لتعزيز الاقتصاد دون إثارة التضخم، وفقًا للبنك المركزي.

مع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لم تؤت ثمارها إلا جزئيًا، إذ عانت بعض البرامج الأحدث من معدلات اعتماد أقل.

قال أربعة مصرفيين إنهم يترددون في المشاركة في البرامج التي تركز على الصناعات ذات المخاطر الائتمانية الكبيرة، فمثلاً دور رعاية المسنين عادة ما تستأجر المباني والأراضي، وبالتالي ليس لديها ضمانات لتقديمها للمقرضين.

في الوقت نفسه، يعتبر الطلب على الائتمان ضعيف، وتظهر البيانات الرسمية أن الصندوق المدعوم من بنك الشعب الصيني والمخصص لقروض الأعمال الصغيرة، البالغ قيمته 40 مليار رنمينبي، قام بتوزيع 22 مليار رنمينبي فقط منذ إطلاقه في مارس.

رغم الإقبال الضعيف، فإن بكين تمضي قدماً في تنفيذ البرنامج.

قالت إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي إن الإقراض المستهدف ساعد“بشكل فعال في تنشيط الاقتصاد” و“تعزيز محركات النمو الجديدة”، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.

ولكن حتى المسؤولين الصينيين غير مقتنعين بذلك.

قال أحد مستشاري البنك المركزي إن“المنظمين الاقتصاديين في الصين مهووسون بفكرة السياسة النقدية المستهدفة ، رغم وجود كثير من الجدل حول ما إذا كانت ناجحة بالفعل”.

وحتى مع تشجيع السلطات ودعم البنك المركزي، فإن البنوك ليست مستعدة لتخفيف معايير الإقراض الخاصة بها.