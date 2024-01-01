مليارا دولار استثمارات مجموعة كايرو ثرى إيه فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال على الجميل، الرئيس التنفيذى لمجموعة كايرو ثرى إيه الزراعية، إن حجم استثمارات“المجموعة” فى مصر يتخطى مليارى دولار، وتسعى المجموعة لزيادتها من خلال التوسعات وإنشاء المشاريع وفتح أسواق تصديرية جديدة.

أضاف إن الشركة نفذت العديد من التوسعات خلال العام الماضى، من بينها محطة لتصدير الموالح بوادى النطرون لتؤهلها لزيادة صادراتها من الخضروات والفاكهة المجمدة، كما توسعت فى المساحات المنزرعة من العنب والموالح وذلك من خلال إضافة أصناف جديدة.

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أضاف الرئيس التنفيذى فى حواره لـ”البورصة”، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 20 مليون دولار العام الحالى تشمل تدشين مصنعً جديد للمركزات بإستثمارات 8 ملايين دولار، من المستهدف البدء فى تشغيله خلال العام الحالى، ضمن خطة المجموعة التوسعية لزيادة الصادرات وجلب سيولة دولارية للبلاد فى ظل ما تعانية من أزمة حاليًا.

تابع انه سيتم ضخ 12 مليون دولار لشراء خطوط إنتاج جديدة للتصنيع الزراعى و تدشين محطات تصدير خلال العام أيضا، لفت إلى أن الشركة لا تخطط للاستحواذ على شركات أخرى خلال الفترة الحالية

اوضح أن الشركة حققت نحو 80 مليون دولار صادرات خلال أول 10 شهور من العام الماضى، وتستهدف 140 مليون دولار خلال العام الجديد الحالى، بدعم من الاستثمارات التى ضختها فى شراء خطوط إنتاج جديدة خلال النصف الثانى من العام الماضى.

أشار إلى أن الشركة تصدر أكتر من 90% من منتجاتها إلى 68 دولة أبرزها إنجلترا والاتحاد الأوروبى وكندا والبرازيل ودول شرق أسيا وإفريقيا وغيرها، وتستهدف دخول أكثر من 5 أسواق جديدة مثل كوريا واليابان بمنتجات الموالح خلال العام المقبل، حيث إن جودة تلك المنتجات تدعم دخولها لتلك الأسواق والمنافسة بها.

كشف أن الشركة تدرس الدخول فى أكثر من مشروع استصلاح زراعى خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم ذلك فتح الباب أمام التوسع فى إنشاء محطات تصدير وثلاجات تبريد، وزيادة التصنيع الغذائى.

لفت إلى أن التصنيع الغذائى هو قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، حيث إن القطاع الزراعى ملىء بالكثير من الفرص الاستثمارية والتصديرية الواعدة لجذب أكبر كم من السيولة الدولارية للبلاد.

وشكا من أن أزمة العملة الحالية جذبت شريحة جديدة من الشركات ليس لها علاقة بالاستثمار الزراعى والتصدير وتحرق الأسعار بهدف البحث عن حصيلة دولارية لتأهيلها فى استيراد مستلزمات إنتاج لمجالات أخرى بعيدًا عن الزراعة، مطالبًا الحكومة بسرعة تنظيم تلك الشركات للحفاظ على مواصفات وجودة وتنافسية المنتج المحلى بالأسواق الخارجية.

ذكر أن المجموعة تساند الاقتصاد المصرى بكل قوة، وليس لديها خطة لضخ استثمارات فى الدول الأجنبية خلال الفترة المقبلة، قائلًا:”أن الظروف التى تمر بها البلاد من نقص فى السيولة الدولارية فترة مؤقتة وستنتهى فى القريب العاجل، حيث إن مصر من أفضل الدول بمناخها الاستثمارى وبحكوماتها التى تدعم المستثمرين المحليين والأجانب”.

لفت إلى أن التغلب على ظاهرة نقص العملة الحالية، يأتى من خلال التوسع فى التصدير وزيادة الدعم للمصدرين ما يحفزهم للدخول بقوة وتنافسية ومن ثم فتح أسواق تصديرية جديدة.

طالب“الجميل”، بدعيم المستثمرين والقطاع الخاص، وتذليل التحديات التى تواجههم خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية وتوفير فرص عمل وجذب سيولة دولارية.

أشار إلى أن الحكومة تسير بوتيرة منتظمة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال التخارج من شركات حكومية وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار.