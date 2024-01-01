((كرست للتنمية الزراعية)) تسعى لتدبير تمويلات بنكية بقيمة 700 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركة كرست للتنمية الزراعية لاقتراض 700 مليون جنيه، لزراعة واستصلاح 20 ألف فدان بمحافظة الوادى الجديد.

قال المهندس هيثم الهوارى عضو مجلس إدارة الشركة، إن كرست تتواصل مع بنوك محلية لتدبير التمويل وعرض بنك التنمية الزراعى توفير القيمة لكن لم تخذ الشركة إى إجراءات حتى الآن.

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أضاف لـ”البورصة” أن المشروع الزراعى سينفذ على 4 مراحل بواقع 5 آلاف فدان للمرحلة الواحدة، ومن المتوقع الانتهاء من زراعة إجمالى المساحة خلال 5 سنوات بحد أقصى.

نوه إلى أن الشركة تضم 8 مساهمين مصريين حتى الآن، وسيخصص المشروع لزراعة المحاصيل العلفية وبالتحديد فول الصويا والذرة الصفراء، بالإضافة إلى زراعة القمح والشعير.

قال إن التحالف يستهدف سد الفجوة الاستيرادية لخامات الأعلاف من خلال مضاعفة تلك المساحة خلال الخطة الخمسية المقبلة، وبالتالى قد يساهم فى توفير جزء كبير من السيولة الدولارية التى تدفعها الدولة لاستيراد تلك الأصناف.

واستوردت مصر خلال عام من 16 أكتوبر 2022 حتى 12 أكتوبر 2023 ما يقرب من 8.1 مليون طن خامات علفية بإجمالى3.9 مليار دولار، وفقًا لبيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

قال هيثم الهوارى، إن المبادرات التمويلية التى تطلقها الحكومة بشكل مستمر لتمويل المشروعات الجديدة تجد صعوبة فى الحصول على قروض بسبب المغالاة فى الاشتراطات.

وبلغت القيمة المالية لمبادرة الـ 11% نحو 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام، وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.