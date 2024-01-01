((كرست للتنمية الزراعية)) تسعى لتدبير تمويلات بنكية بقيمة 700 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى شركة كرست للتنمية الزراعية لاقتراض 700 مليون جنيه، لزراعة واستصلاح 20 ألف فدان بمحافظة الوادى الجديد.
قال المهندس هيثم الهوارى عضو مجلس إدارة الشركة، إن كرست تتواصل مع بنوك محلية لتدبير التمويل وعرض بنك التنمية الزراعى توفير القيمة لكن لم تخذ الشركة إى إجراءات حتى الآن.
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أضاف لـ”البورصة” أن المشروع الزراعى سينفذ على 4 مراحل بواقع 5 آلاف فدان للمرحلة الواحدة، ومن المتوقع الانتهاء من زراعة إجمالى المساحة خلال 5 سنوات بحد أقصى.
نوه إلى أن الشركة تضم 8 مساهمين مصريين حتى الآن، وسيخصص المشروع لزراعة المحاصيل العلفية وبالتحديد فول الصويا والذرة الصفراء، بالإضافة إلى زراعة القمح والشعير.
قال إن التحالف يستهدف سد الفجوة الاستيرادية لخامات الأعلاف من خلال مضاعفة تلك المساحة خلال الخطة الخمسية المقبلة، وبالتالى قد يساهم فى توفير جزء كبير من السيولة الدولارية التى تدفعها الدولة لاستيراد تلك الأصناف.
واستوردت مصر خلال عام من 16 أكتوبر 2022 حتى 12 أكتوبر 2023 ما يقرب من 8.1 مليون طن خامات علفية بإجمالى3.9 مليار دولار، وفقًا لبيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
قال هيثم الهوارى، إن المبادرات التمويلية التى تطلقها الحكومة بشكل مستمر لتمويل المشروعات الجديدة تجد صعوبة فى الحصول على قروض بسبب المغالاة فى الاشتراطات.
وبلغت القيمة المالية لمبادرة الـ 11% نحو 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام، وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.
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