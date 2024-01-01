((التخطيط القومى)) يعد دراسة لقانون موحد للدين العام فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) كشف الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى، عن أن المعهد أعد دراسة كاملة عن تدشين قانون موحد للدين العام فى مصر باعتبارها أحدى الخطوات الهامة لأى دولة فى إطار حوكمة الدين بشكل عام على غرار العديد من التجارب للدول الأخرى.

وأضاف العربى لـ((البورصة))، أن المعهد يتبنى ويشجع إصدار قانون موحد للدين العام، بهدف الحوكمة وإشراف مجلس النواب المصرى فى عملية إصدار الديون المحلية، مؤكدًا أهمية وجود هذا القانون، خاصة أن مصر ليس لديها مثله، مشيرًا إلى أن وجود القانون يساعد فى حوكمة الديون بشكل أفضل، ويقلل من وتيرة عملية إصدار سندات الخزانة التى تعبر بمثابة دين.

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وتابع أن مصر ستتلاءم مع هذا القانون فى حال صدوره، حيث سيقلل من عملية الاقتراض؛ ويتم وضع معايير واضحة بحيث يتم وضع قيود على الاستدانة، وأن يكون هناك بعض المعايير على المشروعات التى يتم الاستدانة كأن تكون مدرة للعملة الصعبة.

وتابع أن معهد التخطيط القومى قام بإعداد الدراسة وإرسالها لمجلس النواب المصرى، وإلى الجهات الحكومية متمثلة فى وزارة معينة، موضحًا أن القرار التنفيذى للحكومة فى نهاية الأمر.

وفى سياق متصل، طرح المعهد مؤخرًا ورقة بحثية حول استدامة الدين الحكومي، والتى تضمنت مجموعة من الإجراءات والتوصيات اللازمة للحفاظ على استدامة الدين الحكومى وتخفيضه إلى المستوى المنشود، وتتضمن تلك الإجراءات، تعزيز مسار النمو الاقتصادى المستدام، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على استدامة الدين العام، بشقيه الحكومى وغير الحكومى، وتفعيل التوجه الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية بشأن سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، بجانب تبنى سياسة نقدية مرنة وتنافسية ترتكز على الأسس التى تعزز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والتصدير، حتى لو تعارضت تلك الأسس مع الأهداف قصيرة الأجل لجذب استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى.

وأوصت الورقة البحثية التى اطلعت عليها البورصة، بإرساء قواعد الشفافية والإفصاح فى التمييز بين الدين العام الحكومى والدين العام غير الحكومى والإفصاح عن ديون الشركات العامة، والعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فيما يتعلق بإدارة الدين العام، وبما يضمن الحفاظ على استدامة هذا الدين وتخفيضه إلى المستوى المنشود.

وأوضح العربى، أن مؤشر الاستدامة الأهم لقياس مستويات الدين الخارجى فى مصر هو مؤشر خدمة الدين للصادرات السلعية والخدمية والتى تمثل التدفق الدولارى، موضحًا ان تلم النسبة من أهم العناصر التى يجب النظر إليها باستمرار، خاصة أنه فى حال ارتفاع تلك النسبة تعد بمثابة ناقوس خطر.

وأكد ضرورة قيام مصر بوضع إصلاحات هيكلية جذرية فى 3 محاور رئيسية بهدف رفع مستوى التدفقات الدولارية تتمثل فى زيادة الإنتاج، والصادرات، بالإضافة إلى الاستثمار فى البشر، موضحًا أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات فى هذا الاتجاه، على أن يتم تسريع وتيرة التنفيذ خلال 2024.