تأهيل 6 شركات بمناقصة تطوير إشارات السكة الحديد لخط ((طنطا ـ دمياط))

MENAFN - Al-Borsa News) أهلت هيئة السكك الحديدية 6 شركات متخصصة الأسبوع الماضى، للمنافسة على على مشروع تحديث الإشارات والاتصالات وازدواج خط سكة حديد ((طنطا- المنصورة- دمياط))، بإجمالى أطوال يصل لـ119 كيلومترات.

وقالت مصادر حكومية بهيئة السكك الحديدية لـ“البورصة”، إنه تم دعوة واستقبال عروض للتأهيل من 30 شركة متعددة الجنسيات بسابقة الأعمال الخاصة بها، وقامت الهيئة بفرز ملفات تلك الشركات واستقرت على تأهيل 6 شركات من بينها.

موضوعاتتداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط سوهاج: 2.2 مليار جنيه تكلفة مشروعات بالطرق والكباري خلال 2023 ميناء سفاجا يستقبل 33 ألف طن فحم بترولى

وأضافت المصادر أن الهيئة قررت بدء تلقى العروض الفنية والمالية من الـ 6 شركات التى تأهلت خلال 3 أشهر بموعد أقصاه مارس المقبل.

وأوضحت أنه سوف يتم رفض العروض المتأخرة عن الموعد المحدد لتلقى العطاءات، لافتة إلى أن الشركات الراغبة فى مد أجل العروض الفنية والمالية بعد غلق باب تلقى العطاءات عليها تقديم طلب لوزارة النقل بالاستثناء بالتأخير لإجراءات تتعلق بالانتهاء من تجهيز العطاءات.

ولفتت إلى أن الهيئة لن تتلقى تمويلاً نقدياً من الوكالة الفرنسية، ولكن سيكون فى شكل إيصالات تحصيل مقابل الاعمال الجارية فى المشروع وحجم معدلات الأعمال التى انتهت، خاصة أن هذه النوعية من القروض تكون مقابل تنفيذ فعلى على أرض الواقع.

وقالت المصادر إن تكلفة المشروع الإجمالية تقدر بنحو 316 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية؛ حيث سيقدم البنك قرضاً بقيمة 221 مليون يورو، بينما ستقرض الوكالة الفرنسية الهيئة القومية لسكك حديد مصر 95 مليون يورو.

ويتمثل المشروع فى تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم يربط مدينة طنطا التى يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة وتقع على بعد 100 كيلو متر شمال القاهرة بمدينة دمياط الساحلية ويمر بالمنصورة التى يبلغ عدد سكانها حوالى 2 مليون نسمة فى دلتا النيل، والجزء الأول من الممر بين طنطا والمنصورة عبارة عن خط مسار مزدوج غير مكهرب، بينما الجزء الثانى بين المنصورة ودمياط عبارة عن خط مسار فردی غير مكهرب.

وتشمل أنظمة إشارات خطوط السكك الحديدية 14 تقاطعاً و92 تقاطعاً يدعم كلا القسمين حركة الركاب/ البضائع المختلطة حيث يستخدم القسم الأول 56 قطاراً يومياً (52 راكباً، 4 شحنات،) والثانى بـ32 قطاراً يومياً (28 راكباً و 4 شحنات).