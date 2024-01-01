تأهيل 6 شركات بمناقصة تطوير إشارات السكة الحديد لخط ((طنطا ـ دمياط))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أهلت هيئة السكك الحديدية 6 شركات متخصصة الأسبوع الماضى، للمنافسة على على مشروع تحديث الإشارات والاتصالات وازدواج خط سكة حديد ((طنطا- المنصورة- دمياط))، بإجمالى أطوال يصل لـ119 كيلومترات.
وقالت مصادر حكومية بهيئة السكك الحديدية لـ“البورصة”، إنه تم دعوة واستقبال عروض للتأهيل من 30 شركة متعددة الجنسيات بسابقة الأعمال الخاصة بها، وقامت الهيئة بفرز ملفات تلك الشركات واستقرت على تأهيل 6 شركات من بينها.
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وأضافت المصادر أن الهيئة قررت بدء تلقى العروض الفنية والمالية من الـ 6 شركات التى تأهلت خلال 3 أشهر بموعد أقصاه مارس المقبل.
وأوضحت أنه سوف يتم رفض العروض المتأخرة عن الموعد المحدد لتلقى العطاءات، لافتة إلى أن الشركات الراغبة فى مد أجل العروض الفنية والمالية بعد غلق باب تلقى العطاءات عليها تقديم طلب لوزارة النقل بالاستثناء بالتأخير لإجراءات تتعلق بالانتهاء من تجهيز العطاءات.
ولفتت إلى أن الهيئة لن تتلقى تمويلاً نقدياً من الوكالة الفرنسية، ولكن سيكون فى شكل إيصالات تحصيل مقابل الاعمال الجارية فى المشروع وحجم معدلات الأعمال التى انتهت، خاصة أن هذه النوعية من القروض تكون مقابل تنفيذ فعلى على أرض الواقع.
وقالت المصادر إن تكلفة المشروع الإجمالية تقدر بنحو 316 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية؛ حيث سيقدم البنك قرضاً بقيمة 221 مليون يورو، بينما ستقرض الوكالة الفرنسية الهيئة القومية لسكك حديد مصر 95 مليون يورو.
ويتمثل المشروع فى تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم يربط مدينة طنطا التى يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة وتقع على بعد 100 كيلو متر شمال القاهرة بمدينة دمياط الساحلية ويمر بالمنصورة التى يبلغ عدد سكانها حوالى 2 مليون نسمة فى دلتا النيل، والجزء الأول من الممر بين طنطا والمنصورة عبارة عن خط مسار مزدوج غير مكهرب، بينما الجزء الثانى بين المنصورة ودمياط عبارة عن خط مسار فردی غير مكهرب.
وتشمل أنظمة إشارات خطوط السكك الحديدية 14 تقاطعاً و92 تقاطعاً يدعم كلا القسمين حركة الركاب/ البضائع المختلطة حيث يستخدم القسم الأول 56 قطاراً يومياً (52 راكباً، 4 شحنات،) والثانى بـ32 قطاراً يومياً (28 راكباً و 4 شحنات).
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