((جنباى رويال)) تستحوذ على حصة البافارية فى توكيل ((بريليانس)) مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، ل ((البورصة))، إن الشركة اشترت أسهم المجموعة البافارية فى توكيل سيارات بريليانس الصينية.
ورفض خالد الإفصاح عن حصة شركته بعد إتمام الصفقة، مشيرا إلى أن الحصة الحاكمة لا تزال فى حوزة الشريك الصينى بريليانس العالمية.
موضوعات متعلقة
تكاليف الشحن تعمق من معاناة الارتفاعات الكبيرة لأسعار ((السيارات)) “هيونداى وشيرى” يستقبلان 2024 بزيادة الأسعار بنحو 130 ألف جنيه لي أوتو الصينية تستعد لتسليم أول ميني فان كهربائية
أشار ((خالد)) إلى أن المفاوضات تمت على مدار 6 أشهر ماضية، وخلال الأسبوع الماضى أبرمت الشركة التعاقد.
أوضح لـ ((البورصة)) أن الشركة تستعد لتقديم 200 سيارة من موديلات V3، وV6، وهى على أعتاب الدخول للسوق المصري خلال منتصف شهر فبراير المقبل.
أكد أن الشركة سوف تضع خطة استراتيجية للتوسع خلال الفترة المقبلة؛ من خلال افتتاح فروع جديدة في محافظتي القاهرة، والجيزة وأيضًا مراكز لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة بجانب المتوفرة حاليًا، وايضا توفير قطع الغيار.
وتابع: أنه يتطلع لطرح طرازات مختلفة من سيارات العلامة التجارية ((بريليانس)) منها (الكهرباء) والتطلع نحو التجميع المحلى للتصدير للأسواق الخارجية.
أضاف أن السيارات الصينية استطاعت أن تفوز فى المنافسة بالسوق المصرى، أمام نظيراتها الأوروبية أو اليابانية، ووفرت حالة من الرضا لدى أكبر شريحة من المستهلكين، سواء من الناحية المادية أو من الرفاهية والجودة.
لفت إلى أن المصريين كانوا يفضلون السيارات الأوروبية عن الصينية، لكن الفترة الأخيرة استطاعت السيارات الصينية أن تستحوذ على جزء كبير من المستهلكين فى مصر، رغم المنافسة الشرسة.
أوضح أن السيارات الصينية مكتسحة فى مبيعات السوق، والمستهلك المصرى أصبح يثق فى السيارات الصينية؛ لأنها تعطى حالياً فترات ضمان تصل إلى 5 سنوات وأكثر، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل، وفترات الضمان الطويلة تدل على ثقة الشركة فى المنتج وجودته.
MENAFN02012024000202011048ID1107675001
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.