((جنباى رويال)) تستحوذ على حصة البافارية فى توكيل ((بريليانس)) مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، ل ((البورصة))، إن الشركة اشترت أسهم المجموعة البافارية فى توكيل سيارات بريليانس الصينية.

ورفض خالد الإفصاح عن حصة شركته بعد إتمام الصفقة، مشيرا إلى أن الحصة الحاكمة لا تزال فى حوزة الشريك الصينى بريليانس العالمية.

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أشار ((خالد)) إلى أن المفاوضات تمت على مدار 6 أشهر ماضية، وخلال الأسبوع الماضى أبرمت الشركة التعاقد.

أوضح لـ ((البورصة)) أن الشركة تستعد لتقديم 200 سيارة من موديلات V3، وV6، وهى على أعتاب الدخول للسوق المصري خلال منتصف شهر فبراير المقبل.

أكد أن الشركة سوف تضع خطة استراتيجية للتوسع خلال الفترة المقبلة؛ من خلال افتتاح فروع جديدة في محافظتي القاهرة، والجيزة وأيضًا مراكز لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة بجانب المتوفرة حاليًا، وايضا توفير قطع الغيار.

وتابع: أنه يتطلع لطرح طرازات مختلفة من سيارات العلامة التجارية ((بريليانس)) منها (الكهرباء) والتطلع نحو التجميع المحلى للتصدير للأسواق الخارجية.

أضاف أن السيارات الصينية استطاعت أن تفوز فى المنافسة بالسوق المصرى، أمام نظيراتها الأوروبية أو اليابانية، ووفرت حالة من الرضا لدى أكبر شريحة من المستهلكين، سواء من الناحية المادية أو من الرفاهية والجودة.

لفت إلى أن المصريين كانوا يفضلون السيارات الأوروبية عن الصينية، لكن الفترة الأخيرة استطاعت السيارات الصينية أن تستحوذ على جزء كبير من المستهلكين فى مصر، رغم المنافسة الشرسة.

أوضح أن السيارات الصينية مكتسحة فى مبيعات السوق، والمستهلك المصرى أصبح يثق فى السيارات الصينية؛ لأنها تعطى حالياً فترات ضمان تصل إلى 5 سنوات وأكثر، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل، وفترات الضمان الطويلة تدل على ثقة الشركة فى المنتج وجودته.