الخدمات البيطرية تكسر احتكار ISEG لشهادات الحلال

MENAFN - Al-Borsa News) فتحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الباب أمام تسجيل الشركات المانحة للشهادات الدولية فى مجال مطابقة الأغذية للشريعة الإسلامية“شهادات الحلال“، بعدما اقتصر الأمر على جهة اعتماد واحدة هى“IS EG Helal”.

ونشرت الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضى، قرارًا بشأن تنظيم إجراءات تسجيل الشركات المانحة، واشترط أن يكون للشركة خبرة لا تقل عن 3 أعوام فى مجال إدارة البرامج العالمية لتقييم مطابقة الأغذية الحلال، ومُسجلة فى 7 دول مختلفة.

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وقال إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، لـ”البورصة” إن القرار هدفه التيسير على المستوردين وجارى استقبال طلبات الشركات فى الوقت الحالى.

أشار إلى أنه تم تحديد الاشتراطات المطلوبة، وذلك لتنظيم عملية الاستيراد.

ويلزم القرار الشركات بتقديم إخطار للهيئة العامة البيطرية بقائمة أسماء المنشآت الغذائية التى تُقدم لها الشركة خدمة منح الشهادات، وأن تلتزم بمنح وإصدار الشهادات طبقًا للاشتراطات الفنية للهيئة والمواصفات الدولية لجهات الاعتماد التى تلتزم بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

كما يفرض عليهم التعهد والالتزام بعدم تقديم أى خدمات استشارية أو تأهيل للمنشأة الغذائية التى سوق تصدر لها شهادات، وأن تقدم ما يفيد بعدم عمل أى من المراجعين لديها كمستشارين بأى شركة من شركات الصناعات الغذائية.

كما نص القرار على أن الهيئة يحق لها التحقق بشكل دورى معلن أو غير معلن من أنشطة شركات المنح المُسجلة لديها، وأن تخطر الشركة المناة للشهادة فى حالة عدم استيفاء المنشأة لاشتراطات الحلال، وأن تخطر الشركة المانحة للشهادة الهيئة بشكل فورى عن الخطوات التى اتخذتها بشكل فورى.

وفى حال عدم التزام الشركة المانحة بضوابط واشتراطات الهيئة يتم إعطاؤها مدة توفيق أوضاع خلال فترة لا تجاوز 3 أشهر، وحال عدم التزامها يجوز للهيئة إلغاء الترخيص الذى تكون مدته عام، ويجب بدء إجراءات تجديده قبل نهايته بشهرين.

وذكر القرار أن أى خلاف ينشأ عن تطبيق القرار يتم تسويته بطرق ودية، وفى حال عدم الوصول إلى حلول تختص المحاكم المصرية حصريًا بالفصل فى النزاع.

وفى 2019، اعتمدت وزارة الزراعة المصرية مركزًا إسلاميًا واحدًا لاعتماد الذبح الحلال وإصدار الشهادات، بعد أن كان العمل يجرى مع 8 مراكز، فى خطوة أثارت انتقادات الولايات المتحدة، ممثلة فى وزارة الزراعة الأمريكية التى قالت إن مصر هى الشريك التجارى الوحيد الذى يعمل من خلال مركز اعتماد واحد للأغذية الحلال.

وأدى ذلك لارتفاع سعر إصدار شهادات سيرتفع وفقًا للنظام الجديد إلى 220 دولارًا للطن يُحصلها المركز المعتمد بدلًا من قيم تتراوح بين 10 و20 دولارًا كانت تحصلها المراكز الأخرى.

وشركة“IS Eg Halal Certified”، مقرها مدينة ((فورت لى)) فى ولاية ((نيو جيرسى)) الأمريكية، ومؤسسيها هم وائل حنا، وأنترانيج أصلنيان، وتأسست فى نوفمبر 2017.

ومؤخرًا، ورد اسم وائل حنا، مؤسس الشركة فى تحقيقات فساد، بحسب بيانات أمريكية رسمية، قالت إن رجل الأعمال المصرى قام برشوة سيناتور أمريكى، وتم القبض عليه فى سبتمبر الماضى، قبل أن يُطلق سراحه بكفالة.

واستوردت مصر نحو 245 ألف طن لحوم حمراء خلال العام الماضى، ومن المتوقع أن تنخفض الواردات إلى 160 ألف طن بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.

وقالت الوزارة إن واردات مصر من الكبدة الأمريكية، خلال النصف الأول من العام، تراجعت 40% إلى 15.25 ألف طن مقابل 25.6 ألف طن خلال الفترة نفسها من 2022، لكنها ظلت أكبر سوق مستورد للكبدة الأمريكية.

فيما صدرت أمريكا لمصر خلال الفترة نفسها 86 طن لحوم حمراء مقابل 1.1 ألف طن خلال النصف الأول من 2022.