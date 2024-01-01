الخدمات البيطرية تكسر احتكار ISEG لشهادات الحلال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فتحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الباب أمام تسجيل الشركات المانحة للشهادات الدولية فى مجال مطابقة الأغذية للشريعة الإسلامية“شهادات الحلال“، بعدما اقتصر الأمر على جهة اعتماد واحدة هى“IS EG Helal”.
ونشرت الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضى، قرارًا بشأن تنظيم إجراءات تسجيل الشركات المانحة، واشترط أن يكون للشركة خبرة لا تقل عن 3 أعوام فى مجال إدارة البرامج العالمية لتقييم مطابقة الأغذية الحلال، ومُسجلة فى 7 دول مختلفة.
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وقال إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، لـ”البورصة” إن القرار هدفه التيسير على المستوردين وجارى استقبال طلبات الشركات فى الوقت الحالى.
أشار إلى أنه تم تحديد الاشتراطات المطلوبة، وذلك لتنظيم عملية الاستيراد.
ويلزم القرار الشركات بتقديم إخطار للهيئة العامة البيطرية بقائمة أسماء المنشآت الغذائية التى تُقدم لها الشركة خدمة منح الشهادات، وأن تلتزم بمنح وإصدار الشهادات طبقًا للاشتراطات الفنية للهيئة والمواصفات الدولية لجهات الاعتماد التى تلتزم بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
كما يفرض عليهم التعهد والالتزام بعدم تقديم أى خدمات استشارية أو تأهيل للمنشأة الغذائية التى سوق تصدر لها شهادات، وأن تقدم ما يفيد بعدم عمل أى من المراجعين لديها كمستشارين بأى شركة من شركات الصناعات الغذائية.
كما نص القرار على أن الهيئة يحق لها التحقق بشكل دورى معلن أو غير معلن من أنشطة شركات المنح المُسجلة لديها، وأن تخطر الشركة المناة للشهادة فى حالة عدم استيفاء المنشأة لاشتراطات الحلال، وأن تخطر الشركة المانحة للشهادة الهيئة بشكل فورى عن الخطوات التى اتخذتها بشكل فورى.
وفى حال عدم التزام الشركة المانحة بضوابط واشتراطات الهيئة يتم إعطاؤها مدة توفيق أوضاع خلال فترة لا تجاوز 3 أشهر، وحال عدم التزامها يجوز للهيئة إلغاء الترخيص الذى تكون مدته عام، ويجب بدء إجراءات تجديده قبل نهايته بشهرين.
وذكر القرار أن أى خلاف ينشأ عن تطبيق القرار يتم تسويته بطرق ودية، وفى حال عدم الوصول إلى حلول تختص المحاكم المصرية حصريًا بالفصل فى النزاع.
وفى 2019، اعتمدت وزارة الزراعة المصرية مركزًا إسلاميًا واحدًا لاعتماد الذبح الحلال وإصدار الشهادات، بعد أن كان العمل يجرى مع 8 مراكز، فى خطوة أثارت انتقادات الولايات المتحدة، ممثلة فى وزارة الزراعة الأمريكية التى قالت إن مصر هى الشريك التجارى الوحيد الذى يعمل من خلال مركز اعتماد واحد للأغذية الحلال.
وأدى ذلك لارتفاع سعر إصدار شهادات سيرتفع وفقًا للنظام الجديد إلى 220 دولارًا للطن يُحصلها المركز المعتمد بدلًا من قيم تتراوح بين 10 و20 دولارًا كانت تحصلها المراكز الأخرى.
وشركة“IS Eg Halal Certified”، مقرها مدينة ((فورت لى)) فى ولاية ((نيو جيرسى)) الأمريكية، ومؤسسيها هم وائل حنا، وأنترانيج أصلنيان، وتأسست فى نوفمبر 2017.
ومؤخرًا، ورد اسم وائل حنا، مؤسس الشركة فى تحقيقات فساد، بحسب بيانات أمريكية رسمية، قالت إن رجل الأعمال المصرى قام برشوة سيناتور أمريكى، وتم القبض عليه فى سبتمبر الماضى، قبل أن يُطلق سراحه بكفالة.
واستوردت مصر نحو 245 ألف طن لحوم حمراء خلال العام الماضى، ومن المتوقع أن تنخفض الواردات إلى 160 ألف طن بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.
وقالت الوزارة إن واردات مصر من الكبدة الأمريكية، خلال النصف الأول من العام، تراجعت 40% إلى 15.25 ألف طن مقابل 25.6 ألف طن خلال الفترة نفسها من 2022، لكنها ظلت أكبر سوق مستورد للكبدة الأمريكية.
فيما صدرت أمريكا لمصر خلال الفترة نفسها 86 طن لحوم حمراء مقابل 1.1 ألف طن خلال النصف الأول من 2022.
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