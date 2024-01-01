المصرية للاتصالات ترفع أسعار الإنترنت الأرضى

MENAFN - Al-Borsa News) قررت الشركة المصرية للاتصالات زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضى اعتباراً من يوم 5 يناير الجارى، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية مجاناً.

وتضم باقات الإنترنت الأرضى أنظمة“سوبر” و”ميجا” و”ألترا” و”ماكس”.

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ووفقًا للأسعار الجديدة ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهاً شهرياً بدلاً من 120 جنيهاً.

كما ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 200 جيجابايت إلى 225 جنيهاً بدلاً من 170 جنيهاً، وسعة 250 جيجابايت إلى 280 جنيهاً شهرياً بدلاً من 210 جنيهات.

وارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 400 جيجابايت إلى 440 جنيهاً شهرياً بدلاً من 340 جنيهاً، وسعة 600 جيجابايت إلى 650 جنيهاً بدلاً من 500 جنيه، وسعة 1 تيرابايت إلى 1050 جنيهاً شهرياً بدلاً من 800 جنيه.