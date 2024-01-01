المصرية للاتصالات ترفع أسعار الإنترنت الأرضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت الشركة المصرية للاتصالات زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضى اعتباراً من يوم 5 يناير الجارى، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية مجاناً.
وتضم باقات الإنترنت الأرضى أنظمة“سوبر” و”ميجا” و”ألترا” و”ماكس”.
موضوعات متعلقة
“الخدمات البيطرية” تكسر احتكار“ISEG” لشهادات الحلال ((التخطيط القومى)) يعد دراسة لقانون موحد للدين العام فى مصر ((كرست للتنمية الزراعية)) تسعى لتدبير تمويلات بنكية بقيمة 700 مليون جنيه
ووفقًا للأسعار الجديدة ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهاً شهرياً بدلاً من 120 جنيهاً.
كما ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 200 جيجابايت إلى 225 جنيهاً بدلاً من 170 جنيهاً، وسعة 250 جيجابايت إلى 280 جنيهاً شهرياً بدلاً من 210 جنيهات.
وارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 400 جيجابايت إلى 440 جنيهاً شهرياً بدلاً من 340 جنيهاً، وسعة 600 جيجابايت إلى 650 جنيهاً بدلاً من 500 جنيه، وسعة 1 تيرابايت إلى 1050 جنيهاً شهرياً بدلاً من 800 جنيه.
MENAFN02012024000202011048ID1107674998
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.