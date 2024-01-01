التموين: تداول 180 ألف طن سكر فى البورصة السلعية بسعر 24 جنيهًا للكيلو

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ، إنه تم تداول أكثر من 180 ألف طن سكر بالبورصة السلعية بسعر 24 جنيهًا للكيلو ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيهًا، وذلك منذ بدء تداول السكر فى شهر أغسطس الماضى.

وأضاف عشماوى، خلال حواره ببرنامج“على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن استهلاك مصر من السكر شهريًا نحو 220 ألف طن، والحكومة طرحت خلال الشهر الماضى أكثر من هذه الكمية فى الأسواق.

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وأوضح عشماوى، أنه عندما يصبح السوق غير مستقر فى منظومة التسعير تتدخل الدولة وتطرح كميات كبيرة من السلع لحل الأزمة.