التموين: تداول 180 ألف طن سكر فى البورصة السلعية بسعر 24 جنيهًا للكيلو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ، إنه تم تداول أكثر من 180 ألف طن سكر بالبورصة السلعية بسعر 24 جنيهًا للكيلو ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيهًا، وذلك منذ بدء تداول السكر فى شهر أغسطس الماضى.
وأضاف عشماوى، خلال حواره ببرنامج“على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن استهلاك مصر من السكر شهريًا نحو 220 ألف طن، والحكومة طرحت خلال الشهر الماضى أكثر من هذه الكمية فى الأسواق.
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وأوضح عشماوى، أنه عندما يصبح السوق غير مستقر فى منظومة التسعير تتدخل الدولة وتطرح كميات كبيرة من السلع لحل الأزمة.
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