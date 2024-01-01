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توقعات جريئة لـ بيتكوين في 2024 هل تصل إلى 500 ألف دولار؟

1/1/2024 11:06:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت بيتكوين ارتفاعات كبيرة في عام 2023، مع ارتفاع العملة الرقمية بنحو 152% خلال العام، ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الزخم الإيجابي خلال العام الجديد 2024.
وبعد أن وصلت العملة الرقمية إلى مستوى قياسي في عام 2021، واجهت العملة المشفرة عاما صعبا في 2022، والذي تميز بانهيار المشاريع رفيعة المستوى ومشاكل في السيولة وأزمة إفلاس لإحدى أكبر المنصات الاستثمارية في هذا الإطار.
في ذلك العام، أعلنت «FTX»، التي كانت في السابق واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، إفلاسها، وأدين خلال العام، مؤسس «FTX»، سام بانكمان فريد بجميع التهم الجنائية السبع التي وجهها المدعون الفيدراليون ضده في الولايات المتحدة.
كما أقر تشانغبينغ زاو مؤسس منصة «باينانس» بالذنب في التهم الجنائية ليستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليارات دولار مع وزارة العدل الأميركية.
والآن بعد أن انتهت هاتان القضيتان البارزتان، يرى العديد من الخبراء في القطاع أنها فرصة للمضي قدما دون أي توترات في هذا الإطار.
انتهاء القضيتين يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية قد توافق في العام الجديد على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين، بعد سنوات من المعارضة.
وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين شراء منتج يتتبع سعر البيتكوين دون الحاجة إلى الذهاب إلى البورصة والاحتفاظ بالعملة الرقمية مباشرة. وتأمل الصناعة أن يجذب هذا نطاقا أوسع من المستثمرين، وعلى وجه الخصوص، كبار المستثمرين من المؤسسات.
وتتفاوت التوقعات بشأن أداء بيتكوين خلال العام الجديد بشكل كبير إلا أن أغلب التوقعات تشير إلى احتمالية ارتفاعه بشكل ملحوظ مدعوما بالزخم المتزايد المتعلق بموافقة الحكومة الأميركية على أول صندوق استثماري للعملة الرقمية.
وفيما يلي بعض توقعات الخبراء بشأن أداء البيتكوين خلال عام 2024، بحسب تقرير لـ«CNBC» الأميركية اطلعت عليه «العربية Business»:
في عام 2022، توقع الخبير الشهير مارك موبيوس بشكل صحيح أن عملة بيتكوين ستنخفض إلى 20 ألف دولار عندما كان يتم تداولها فوق 28 ألف دولار. ولكنه حدد قيمة العملة عند 10 آلاف دولار خلال عام 2023، حيث لم يتحقق ذلك، مع ارتفاع العملة بنسبة 157% تقريبا إلى أكثر من 42 ألفا و680 دولارا.
وبالنسبة لعام 2024، قال موبيوس، لـ«CNBC» الأميركية، إن العملة المشفرة قد تصل إلى 60 ألف دولار بحلول نهاية العام.
بينما يعتقد يووي يانغ، كبير الاقتصاديين في شركة تعدين العملات المشفرة «Bit Mining»، أن عملة البيتكوين قد تصل إلى مستوى 75 ألف دولار بحلول عام 2024.
يعزو يانغ الارتفاع المتوقع في الأسعار إلى الموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، مما أدى إلى زيادة الاستثمار المؤسسي في البيتكوين، بالإضافة إلى خفض سعر العملة إلى النصف في مايو 2024، مما قد يؤدي إلى تقييد عرض بيتكوين.
ويقول جيمس باترفيل، رئيس قسم الأبحاث في «CoinShares»، إن مشهد الأصول الرقمية مهيأ «لتغيير كبير» في عام 2024، مدفوعا بالموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة.
«إن هذا التطور الذي طال انتظاره يستعد لتوسيع قاعدة المستثمرين في العملات المشفرة ودمجهم بشكل أوثق مع الأسواق المالية التقليدية».
«تشير التقديرات إلى أن زيادة الاستثمار بنسبة 20% من الأصول الحالية الخاضعة للإدارة (حوالي 3 مليارات دولار) يمكن أن تدفع أسعار بيتكوين إلى 80 ألف دولار».
وأصدرت «Matrixport»، شركة خدمات مالية مشفرة، مذكرة في نوفمبر تتوقع فيها أن تصل عملة البيتكوين إلى 63140 دولارا بحلول أبريل 2024 و125 ألف دولار بحلول نهاية العام المقبل.
«استنادا إلى نموذج التضخم لدينا، من المتوقع أن تظل البيئة الكلية بمنزلة رياح داعمة قوية للعملات المشفرة». وأضافت الشركة في تقريرها: «من المتوقع حدوث انخفاض آخر في التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء على الأرجح في تخفيضات أسعار الفائدة».
«إلى جانب العوامل الجيوسياسية، فإن هذه الجرعة الصحية من الدعم النقدي من شأنها أن تدفع البيتكوين إلى مستويات عالية جديدة في عام 2024».
ولدى «CoinFund» لرأس المال الاستثماري واحدة من أعلى مستهدفات أسعار البيتكوين لعام 2024.
قال سيث جينس، الشريك الإداري في «CoinFund»، لـ «CNBC» عبر البريد الإلكتروني: «لدى البيتكوين علاقة عكسية قوية مع الدولار والعوائد الحقيقية، وكلاهما ينخفض الآن». «نتوقع أيضا أن تكون متابعة التدفقات الداخلة بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، بالإضافة إلى الإثارة المتزايدة حول الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم (الإيثر) في وقت لاحق من عام 2024، ذات معنى كبير».
وقال جينز إن عملة البيتكوين يمكن أن تصل إلى مليون دولار لكل عملة «في هذه الدورة القادمة»، لكنه قال إن «التوقعات المعقولة» لعام 2024 ستشهد سعر بيتكوين بين 250 ألف دولار و500 ألف دولار.

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