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إنفاق زوار السعودية يتجاوز 100 مليار ريال في أول 9 أشهر من 2023

1/1/2024 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة السياحة السعودية، تحقيق المملكة رقما قياسيا جديدا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023م، بنسبة نمو بلغت 72% على أساس سنوي، بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
ووفقا للبيانات، فإن إجمالي إنفاق الزوار بلغ أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م.
وحقق هذا الرقم فائضا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قدر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023م بحوالي 37.8 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022م لنفس الفترة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وتأتي هذه الإنجازات في وقت حققت فيه السياحة في المملكة التعافي الكامل، حيث قفزت نسبة تعافي القطاع السياحي في المملكة إلى 150% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، الذي شهدت فيه مختلف الوجهات السياحية تزايدا في أعداد الزوار من الداخل والخارج.
ويؤكد ذلك التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حيث كشفت أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023م. كما جاءت المملكة في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموا في العالم.

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