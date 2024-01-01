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كامكو إنفست 527 مليار دولار سيولة البورصات الخليجية في 2023

1/1/2024 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير كامكو إنفست، إن أسواق الأسهم العالمية أنهت تداولات العام 2023 بالقرب من تسجيل مستويات قياسية جديدة بعد المكاسب المستمرة التي شهدتها على مدار الشهرين الأخيرين من العام. وكانت المؤشرات اليابانية والأميركية هي الأفضل أداء خلال العام، حيث سجلت الأخيرة مكاسب بفضل الأداء الممتاز الذي شهدته أسهم قطاع التكنولوجيا.
وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 43.4% بدعم رئيسي من المكاسب التي سجلتها سبعة أسهم في مجال التكنولوجيا والتي وصلت مساهمتها إلى أكثر من نسبة 17% من قيمة مؤشر مورجان ستانلي لجميع دول العالم.
ويعكس نمو أسواق الأسهم بصفة رئيسية مرونة النمو الاقتصادي في مواجهة الشكوك المتعلقة بالصدمات الجيوسياسية، ونمو أرباح الشركات بوتيرة أفضل من المتوقع والنهاية المتوقعة لدورة رفع أسعار الفائدة القياسية.
وأنهى مؤشر أسواق الأسهم الخليجية تداولات العام 2023 مسجلا أحد أدنى معدلات النمو السنوية على مستوى العالم. إذ أنهى المؤشر تداولات العام عند مستوى 714.69 نقطة، مرتفعا بنسبة 3.7% بعد أن سجل أداء متباينا على مستوى كل دولة على حدة.
وقد بلغت سيولة الأسواق الخليجية خلال العام الماضي نحو 527 مليار دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية بنهاية العام 4.39 تريليونات دولار
وعلى مستوى البورصات السبع، سجلت أربعة منها مكاسب بينما أنهت الثلاث المتبقية تداولات العام في المنطقة الحمراء. وكانت دبي هي الأفضل أداء على مستوى المنطقة بتسجيلها نموا بنسبة 21.7%، تليها السعودية، بمكاسب سنوية ثنائية الرقم بنسبة 14.2%.
كما أنهى كل من مؤشري بورصة البحرين وبورصة قطر تداولات العام في المنطقة الخضراء، على الرغم من تسجيلهما لمكاسب أقل بكثير بلغت نسبتها 4.0% و1.4%. من جهة أخرى، كانت عمان أكبر الخاسرين على مستوى المنطقة، بتسجيلها لخسائر بنسبة 7.1%، تبعه مؤشر السوق العام لبورصة الكويت، الذي خسر نسبة 6.5% من قيمته، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.2%.
كما سلط أداء البورصات الخليجية الضوء على أهمية الاكتتابات العامة الأولية في ظل توافر مجموعة قوية من الطروحات ساهمت في جذب تدفقات رؤوس الأموال العالمية ومساعدة السوق على تحقيق أداء مرن.
وشهدت كل من بورصتي السعودية ودبي اكتتابات عامة أولية لبعض الشركات الكبرى على مستوى المنطقة والتي حظيت بطلب قوي من قبل المستثمرين. كما أن الأسواق، خاصة السوق السعودية، لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط الخام الذي ما يزال من العناصر الجوهرية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة.
بعد سنوات من الأداء المتميز والتفوق على نظيراتها من أسواق الأسهم العالمية، كان أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أضعف من المتوقع خلال العام 2023 حيث سجلت مكاسب أقل خلال العام مقارنة بالمكاسب ثنائية الرقم التي سجلتها معظم أسواق الأسهم العالمية الكبرى.
ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.7% خلال العام بعد أن سجل انخفاضا أقل نسبيا خلال العام 2022. وكان أداء المؤشر متقلبا خلال العام. وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوياته المسجلة في عامين ونصف خلال شهر أكتوبر 2023 على خلفية التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب على غزة وتأثيرها على المنطقة بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط منذ بداية العام بسبب مخاوف نمو الطلب، لاسيما المتعلقة بأزمة انتعاش الاقتصاد الصيني.
إلا أنه نظرا للتأثير الضئيل للحرب، شهدت المنطقة انتعاشا بما يتسق مع الأداء القوي لأسواق الأسهم العالمية الرئيسية الأخرى. وتعافى مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنحو 15% منذ نهاية أكتوبر 2023. وكان أحد أبرز الاتجاهات خلال النصف الثاني من العام 2023 هو عدم الترابط بين أسعار النفط الخام ومؤشر البورصات الخليجي، حيث اتخذ كلا منهما اتجاها معاكسا للآخر.
وتباين أداء الأسواق الخليجية في العام 2023. وكانت دبي هي السوق الأفضل أداء على مستوى المنطقة بتسجيلها لنمو قوي ثنائي الرقم بنسبة 21.7%، تبعتها السعودية بتسجيل نموا بنسبة 14.2%.
ويعزى النمو الذي سجلته دبي إلى المكاسب القوية لمؤشر السلع الكمالية الذي نما بنسبة 50% تقريبا، هذا إلى جانب نمو القطاع العقاري، ذو الثقل الوزني الكبير، بنسبة 38.4%، وهو الأمر الذي قابله تراجع عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الاتصالات والمواد الأساسية، بينما في السعودية، جاءت المكاسب على خلفية الأداء الإيجابي الذي شهدته مختلف القطاعات بصفة عامة.
كما سجل المؤشر العام لكل من بورصتي البحرين وقطر مكاسب إيجابية بنسبة 4.0% و1.4%، على التوالي. في المقابل، سجلت عمان أكبر انخفاض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام، إذ تراجع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 7.1%. وجاءت الكويت في المرتبة التالية بتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 6.5%، تبعها المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي كان الأفضل أداء خلال العامين الماضيين بتسجيله تراجعا بلغت نسبته 6.2%.

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