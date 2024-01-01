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رسوم مالية على مناقصات لجنة الشراء العليا في النفط

1/1/2024 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر، أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتحديث لائحة عمل لجنة الشراء العليا، حيث سيتم فرض رسوم على المناقصات التي تطرحها اللجنة لكل مناقصات القطاع النفطي الداخلية. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن رسوم شراء وثائق المناقصات ستحدد قيمتها في إعلان الدعوة لكل مناقصة وقت طرحها، ويجب على المناقص إيداع المبلغ المحدد في إعلام المناقصة بحساب مؤسسة البترول وتقديم الإيصال مع العطاء وسوف تستبعد العطاءات غير المصحوبة بإيصال الدفع، وفي حال تقديم العطاء إلكترونيا فإنه يجب أن ترفق صوة من إيصال الدفع مع العطاء إلكترونيا. وذكرت أن «البترول» تتسلم رسوما بقيمة 250 دينارا لطلبات التظلم لإضافة اسم الشركة على قوائم المناقصات المحدودة، ويجب إرفاق إيصال الإيداع بحساب مؤسسة البترول الكويتية مع الطلب المقدم لهذا الغرض لأمانة سر لجنة الشراء العليا. وأشارت إلى أنه سيتم استيفاء رسوم بقيمة 250 دينارا لطلبات التظلم من قرارات لجنة الشراء العليا المقدمة لمجلس إدارة «مؤسسة البترول»، على أن يرد هذا الرسم للمتظلم في حل قبول تظلمه شكلا وموضوعا، أما طلبات التظلم المقدمة إلى لجنة الشراء العليا فستكون بالمجان ولن تستوفى عليها أي رسوم.

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