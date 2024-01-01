أسواق المال تدشن فنتك لتطوير التقنيات المالية ودعم الشمول المالي



خدمة التمويل الجماعي تهدف إلى توفير قنوات تمويلية غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة

زيادة المتعاملين بأسواق المال وخفض التكاليف.. أبرز مميزات خدمة مستشار الاستثمار الآلي

الهيئة استطلعت آراء أطراف خارجية وقدمت ورشة عمل توعوية بمشاركة 80 شركة مرخصة إنشاء «وحدة التقنيات المالية» لدراسة القواعد المنظمة للخدمات وإدارة أعمال التنظيم والرقابة

شريف حمديانتهت هيئة أسواق المال بالنجاح من إعداد هيكل تنظيمي متكامل لخدمات ومنتجات التقنيات المالية «فنتك»، المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والمتمثل بصدور الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والذي يدخل حيز النفاذ اليوم (الثلاثاء) رسميا.وقد تبنت «هيئة الأسواق» مشروع التقنيات المالية برؤية تسعى فيها إلى تصميم وتنفيذ إطار استراتيجي ينظم ويطور قطاع التقنيات المالية في أسواق المال، وذلك من خلال دعم رواد الأعمال والابتكارات في مجال التقنيات المالية بالكويت، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي.ويأتي ذلك في ظل ما تشهده صناعة التقنيات المالية حول العالم من نمو ملحوظ في جميع قطاعاتها والذي كان دافعه التطور التقني والابتكار، ولما للصناعة من أثر واضح وفاعل في تقدم اقتصادات العديد من الدول، وانطلاقا من قناعة هيئة أسواق المال بأهمية مجال التقنيات المالية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية.وقد بدأ العمل بمشروع وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية في العام 2019 وتضمن 3 مراحل أساسية، وهي التحضيرية والتنفيذية والنهائية، حيث تخللت المرحلة التحضيرية العديد من الأعمال التي كانت بمنزلة اللبنة الأساسية لبناء الإطار التنظيمي للتقنيات المالية ابتداء بدراسة البيئة المحلية ومرورا بتقييم وتحديد الفجوات التشريعية المحلية والأجنبية وانتهاء بدراسة وتحليل أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في مجال الرقابة على خدمات التقنيات المالية.وأثمرت الجهود الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من الإطار التنظيمي للتقنيات المالية والتي تركز في إعداد التعليمات الخاصة بالمجموعة الأولى من الخدمات المحددة لهذا الإطار، ألا وهي خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي.ونظرا لقناعة الهيئة بأهمية استبيان آراء جميع المتعاملين في السوق وأيضا المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم بشأن مختلف التوجهات ذات الصلة بتنظيم أنشطة الأوراق المالية، فقد قامت الهيئة بإجراء عمليات استطلاع لآراء أطراف خارجية وتقديم ورشة عمل توعوية شارك فيها أكثر من 80 شركة مرخصة بأنشطة الأوراق المالية والمؤسسات والجهات العامة والخاصة بشأن المسودة الأولية للإطار التنظيمي للتقنيات المالية، وقد تم على اثر هذه الأعمال مراعاة جميع الآراء والتوصيات التي تم استقاؤها في إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2021.خدمة التمويل الجماعيتتضمن المجموعة الأولى من خدمات التقنيات المالية التي يتناول تنظيمها الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، حيث يعد أحد أنواع التمويل الجماعي المطبق على اختصاصاتها الرقابية، ويقصد بالتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية توجه الشركات للجمهور للحصول على تمويل لسداد دفعات لمشاريعها محل الطرح مقابل تنازلها عن جزء من حصص/ أسهم رؤوس أموالها أو قيامها بإصدار أوراقا مالية.وتهدف الهيئة من خلال تنظيم هذه الخدمة إلى توفير قنوات تمويلية أخرى بخلاف قنوات التمويل التقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في إمكاناتهم وأنشطتهم، كما أنها تهدف إلى توفير إمكانية للمبادرين وصغار المستثمرين لاستثمار أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، فضلا عن هدفها في المساهمة في زيادة وعي وثقافة تلك الأطراف في الجوانب المالية والاستثمارية، والتي ستساهم في الارتقاء بتعاملاتهم المالية في السوق المالي الكويتي.خدمة مستشار الاستثمار الآليتعد خدمة مستشار الاستثمار الآلي ثاني خدمات المجموعة الأولى من خدمات التقنيات المالية التي يتناول تنظيمها الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وتعد هذه الخدمة إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة، وتتلخص خدمة مستشار الاستثمار الآلي في تقديم استشارة آلية بشأن المنتجات المالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتهدف الهيئة من خلال تنظيم هذه الخدمة إلى زيادة شريحة المتعاملين بأسواق المال، حيث تساهم هذه الخدمة بخفض تكاليف تقديم الاستشارات الاستثمارية وذلك بجعلها آلية مما يساهم بتسهيل وصول صغار المستثمرين إليها.التطبيق التدريجييعد قطاع خدمات التقنيات المالية من القطاعات المتسارعة في نموها وتطورها، حيث إن أساس القطاع الابتكار وديدنه التغير المستمر، وتعد خدمات التقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية من الخدمات الحديثة على جمهور المتعاملين في الأوراق المالية في الكويت، ولأجل تعزيز جودة وفاعلية الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية، فقد ارتأت الهيئة بإطلاق مرحلة تطبيق أولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة تتميز بعدد من الخصائص التي تساهم في تحقيق هدف المرحلة آنف الذكر، وتمتد مرحلة التطبيق الأولي لسنة و6 أشهر تنقسم إلى 3 أقسام وهي:1 - مرحلة تقديم طلبات مزاولة خدمات التقنيات المالية وتمتد لـ 6 أشهر.2 - مرحلة مزاولة أعمال خدمات التقنيات المالية وتمتد لسنة كاملة.3 - مرحلة التقييم والتي تمتد لمدة ستة أشهر، والتي يتم خلالها تقييم الإطار التنظيمي بشكل شامل وتطويره بما يخدم هذا القطاع الحيوي ويعزز من حماية المتعاملين فيه.وتجدر الإشارة إلى أن خدمات التقنيات المالية لا تخلو من المخاطر المحيطة بها، والتي يجب على المهتمين بهذه الخدمات والشارعين باستخدامها الإلمام بتلك المخاطر، وفي هذا السبيل فقد باشرت الهيئة دورها التوعوي ببدء حملتها التوعوية الخاصة بخدمات التقنيات المالية لتوعوية الجمهور بمنافع هذه الخدمات والمخاطر المصاحبة لها.تطلعات مستقبليةتتطلع هيئة أسواق المال إلى إضافة العديد من خدمات التقنيات المالية مستقبلا، والتي من شأنها أن تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني للكويت وتحقيق الشمول المالي، كما تتطلع الهيئة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة والإشراف على خدمات التقنيات المالية.وفي ذلك السبيل، قامت الهيئة بإنشاء وحدة التقنيات المالية والتي تهدف إلى دراسة القواعد المنظمة لخدمات التقنيات المالية ودراسة وإدارة أعمال التنظيم والرقابة التي تباشرها الهيئة على مقدمي خدمات التقنيات المالية، وذلك في مجالات ممارسة أنشطتها وخدماتها، وتعتبر وحدة التقنيات المالية قناة للتواصل يستطيع من خلالها الجمهور ومقدمو خدمات التقنيات المالية تقديم آرائهم وتوصياتهم فيما يخص التقنيات المالية وإطارها التنظيمي.أبرز أهداف المشروع٭ توفير إطار تنظيمي متكامل للتقنيات المالية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية.٭ تحقيق الشمول المالي من خلال توفير خدمات مالية لشريحة أوسع من المجتمع وبشكل أكثر فاعلية وكفاءة.٭ تنويع المنتجات الاستثمارية وإيجاد قنوات استثمارية وتمويلية جديدة والذي سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.تذليل القيود والصعوباتقامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بتشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل إطار الهيئة التنظيمي الخاص بالتقنيات المالية، والذي كان هدفه الرئيسي العمل على تذليل جميع الصعوبات وإزالة القيود التشريعية والعملية التي تقف حائلا أمام تقديم خدمات التقنيات المالية، وخاصة خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية لما لها ارتباط مباشر بقانون الشركات ولائحته التنفيذية، فضلا عن العمل على توفير بيئة أعمال جاذبة وفاعلة بحيث يتيسر للجمهور ومقدمي الخدمات التعامل من خلالها...التطبيق الأولي بداية من اليوم وينتهي 1 يوليو 2025أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 181 لسنة 2023، والقاضي بإطلاق مرحلة التطبيق الأولي لخدمات التقنيات المالية «فنتك» وتنفيذ الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، وذلك بمناسبة تطبيق مشروع الهيئة لوضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، والذي تمثل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف لمجموعة كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.وكانت الهيئة - وانطلاقا من قناعتها بأهمية التقنيات المالية (فنتك) والاستخدام المبكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية - قد بدأت منذ عام 2019 الإعداد لمشروعها الإستراتيجي آنف الذكر، والذي توجت نتائج إنجازه بإصدار التعليمات الخاصة بالتقنيات المالية عبر الكتاب التاسع عشر المشار إليه.وقد ركزت تعليمات الكتاب على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في إطاره، والتي تضم خدمتين رئيسيتين، أولاهما تتمثل بخدمة «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية»، والتي تعتبر وسيلة لزيادة رأس المال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح، بما يساهم بتوفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية ويساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق ويتيح فرصا استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال عن طريق قواعد الهيئة المنظمة لتسجيل منصة التمويل الجماعي وتشغيلها.أما ثانيتهما، فتتمثل بخدمة مستشار الاستثمار الآلي المعروفة بنصيحة الروبوت أو النصيحة الآلية أو الرقمية، والتي يعول عليها كثيرا لتطوير خدمة الاستشارات المالية، وإتاحة هذه الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع، وذلك عن طريق إضافتها كإحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري.وحيث إن قطاع خدمات التقنيات المالية يعد من القطاعات المتسارعة في نموها وتطورها، كون أساس القطاع الابتكار وديدنه التغير المستمر، وذلك لاعتماده على التقنية في تقديم خدماته، وحرصا من الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم هذه الخدمات الجديدة وتيسير عملية التزام الجهات الراغبة بتقديم الخدمة والأشخاص الراغبين في الاستفادة منها، فقد قررت الهيئة تطبيق أحكام الكتاب التاسع عشر بشكل تدريجي ابتداء من إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب والتي تبدأ اعتبارا من تاريخ 2 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 1 يوليو 2025.وقد حددت الهيئة فترة للأشخاص الراغبين في تقديم خدمات التقنيات المالية المذكورة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، بتقديم طلباتهم للقيد في سجل الهيئة الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية خلال مرحلة التطبيق الأولي ابتداء من تاريخ 2 يناير 2024 حتى تاريخ 1 يوليو 2024، وتكون الفترة من بعد تقديم الطلب متاحة للدراسة والموافقة على الطلبات، إضافة إلى مزاولة الأعمال حسب موافقات الهيئة وتقييم الإطار الرقابي المستحدث من الهيئة.ومن جانب المساهمة في تنظيم خدمات التقنيات المالية وتطبيق الكتاب التاسع عشر بشكل تدريجي وتوفير المرونة التشريعية دون الإخلال بفرض الحماية اللازمة لمقدمي الخدمات والعملاء والسعي وراء رفع كفاءة وفاعلية الإطار الرقابي، فقد تبنت الهيئة مبدأ «الالتزام أو التفسير» على بعض نصوص مواد الكتاب سالف الذكر والمحددة في قرار الهيئة.كما منحت الأشخاص الذين يقدمون أيا من خدمات التقنيات المالية لصالح عملائهم والواردة في الكتاب التاسع عشر، قبل تاريخ صدور القرار رقم 10 لسنة 2023 بشأن إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه، فترة انتقالية ابتداء من تاريخ 2 يناير 2024 إلى تاريخ 1 يوليو 2024، وذلك لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات وأحكام الكتاب التاسع عشر، ودون أن يمنع ذلك من استمرارهم في مزاولة الخدمة خلال الفترة الانتقالية بما يحافظ على حقوق العملاء ومستفيدي الخدمات.