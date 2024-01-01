أسهم في بورصة الكويت تضاعفت قيمتها 7 مرات خلال 2023



51 سهماً سجلت ارتفاعات و7 أسهم أقل من 100 فلس ضمن الأكثر ارتفاعاً قائمة أكثر 20 سهماً تحقيقاً للارتفاعات السوقية.. تضم 6 أسهم دينارية

شريف حمديأظهرت أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الكويت بنهاية تداولات 2023 أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة حققت أعلى العوائد السوقية خلال العام، بعدما سجلت ارتفاعات سعرية تراوحت بين 42و713%، ما يعني أن هناك أسهما داخل السوق الكويت عظمت قيمة استثمار مساهميها بنحو 7 مرات. وبصورة أبسط، فإن كل دينار تم انفاقه على تلك الأسهم باتت قيمته 7 دنانير بنهاية العام.ووفقا لرصد قامت به «الأنباء» ارتكازا على أسعار الإغلاق بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي الذي يعد آخر جلسة تداول في 2023، فإن أعلى 20 سهما تحقيقا لارتفاعات في العوائد السوقية، زادت أسعارهم بنهاية العام بنسب تتراوح بين 42 و713%.وجاءت قائمة أعلى 20 سهما ارتفاعا في العوائد السوقية مع نهاية 2023 متضمنة 7 من الأسهم أسعارها تقل عن 100 فلس، وهو ما يشير إلى ان التداولات المضاربية شهدت نشاطا كبيرا في غياب الزخم على الأسهم القيادية في كثير من الجلسات، وجاءت القائمة كالتالي:1 ـ «ايفا فنادق» تصدر السهم الأداء في السوق محققا أعلى عائد سوقي في بورصة الكويت بنسبة نمو بلغت 714%، إذ أنهى السهم تداولات آخر جلسة عند 800 فلس.2 ـ «بيت الطاقة» حل كثاني أعلى سهم ارتفاعا في القيمة السوقية بزيادة نسبتها 240% إذ بلغ سعره بنهاية تداولات العام نحو 63 فلس.3 ـ سهم «إيفا» حل في المرتبة الثالثة بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 209% إذ زاد سعره إلى 307 فلوس بآخر جلسة تداول.4 ـ سهم «منشآت» جاء في المرتبة الرابعة بعدما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 151% خلال السنة ببلوغ سعره في آخر جلسة تداول نحو 153 فلسا.5 ـ «صكوك» إذ حل السهم في المرتبة الخامسة بعدما حقق ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 124% ليصل إلى نحو 52 فلسا بنهاية تداولات العام.6 ـ «الكوت» حل في المرتبة السادسة بعدما سجل نسبة ارتفاع في قيمته السوقية بلغت 106% فيما وصل سعر السهم إلى 805 فلوس.7 ـ «عربية عقارية» حل في المرتبة السابعة بارتفاع في قيمته السوقية بلغت نسبته 89% بينما بلغ سعر السهم بنهاية التداولات نحو 67 فلسا.8 ـ «خليج ت» حل في المرتبة الثامنة بارتفاع في قيمته السوقية بلغ 85% ببلوغ السهم سعر 1.88 فلسا.9 ـ «عربي ق» حل في المرتبة التاسعة بعدما سجل ارتفاعا في قيمته السوقية بـ 83.2% وزاد سعره إلى 513 فلسا.10- «عقارات ك» حل في المرتبة العاشرة بعدما سجل ارتفاعا في قيمته السوقية بـ 83% ليزيد سعر السهم إلى 205 فلوس.وسجلت الأسهم من المرتبة الـ 11 حتى الـ 20 ارتفاعا في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 79.8% و42%، فيما أظهر الرصد ان تعاملات 2023 كانت على خلاف تعاملات 2022، حيث كانت قائمة أكثر 20 سهما تحقيقا للعوائد السوقية تضم 6 أسهم دينارية، وعدد من الأسهم القيادية المدرجة ضمن مكونات السوق الأول.وكان لافتا ان اغلب فترات التداول خلال 2023 سيطر عليها البيع خاصة على الأسهم القيادية وهو ما يظهر من تراجع مؤشر السوق الأول الذي بلغت خسائره خلال السنة نسبة 7.9%، في المقابل كانت العمليات البيعية أقل حدة على الأسهم المتوسطة والصغيرة، وهو ما يتضح من تراجع مؤشر السوق الرئيسي الذي يضم هذه النوعية من الشركات بنسبة 0.5%.وخلال 2023 ارتفعت أسعار 51 سهما، مقابل انخفاض أسعار 99 سهما، نظرا للتقلبات التي شهدتها البورصة على مدار العام الفائت جراء احداث اقتصادية، أبرزها ازمة البنوك الأميركية، فضلا عن أحداث جيوسياسية لاتزال تداعياتها مستمرة.