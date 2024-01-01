130 مليار دولار المشاريع النشطة في الكويت



مشاريع قطاع النقل قيد التنفيذ الأكبر بقيمة 10.9 مليارات دولار.. يليه البناء بـ 9.5 مليارات 179 % قفزة سنوية بحجم العقود المرساة في أول 11 شهراً من 2023 بقيمة 7 مليارات دولار

محمود عيسىذكرت مجلة «ميد» أن إجمالي قيمة المشروعات النشطة في الكويت يبلغ 129.8 مليار دولار موزعة على مرحلتين، الأولى مرحلة ما قبل التنفيذ وتبلغ قيمتها 100.6 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة المشروعات التي قيد التنفيذ 29.2 مليار دولار.وأوضحت المجلة أن المشاريع النشطة تتوزع من حيث القطاعات على مشاريع بقطاع الإنشاءات بقيمة 9.5 مليارات دولار مشاريع قيد التنفيذ، مقابل 18.9 مليار دولار مشاريع بمرحلة ما قبل التنفيذ، أما في قطاع الطاقة والصناعة، فتبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ نحو 3.4 مليارات دولار، و22.2 مليار دولار مشاريع بمرحلة ما قبل التنفيذ.وفي قطاع الكهرباء والماء، تبلغ قيمة المشاريع بمرحلة التنفيذ نحو 5.4 مليارات دولار، ومشاريع بمرحلة ما قبل التنفيذ بقيمة 33.2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ في قطاع النقل نحو 10.9 مليارات دولار، أما المشاريع بمرحلة ما قبل التنفيذ فتبلغ قيمتها نحو 26.3 مليار دولار.وقالت المجلة إن الكويت أرست ما مجموعه 21.4 مليار دولار من المشاريع خلال 5 أعوام مضت، وذلك بداية من عام 2019 الذي شهد ترسية عقود بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم تبعه عام 2020 بإجمالي ترسيات بلغ نحو 4.2 مليارات دولار.ثم شهد عام 2022 ترسية مشاريع بقيمة 2.4 مليار دولار، بينما سجلت قيمة العقود التي أرسيت حتى نوفمبر 2023 نموا كبيرا تجاوزت نسبته 179% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغت قيمة هذه المشاريع نحو 7 مليارات دولار.وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية للكويت، قالت «ميد» إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد ارتفع من 106 مليارات دولار في عام 2020، ليبلغ مستوى 160 مليار دولار في عام 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 50.94%، ومن المتوقع أن يصل إلى 167 مليار دولار في عام 2024.وفي حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 نموا سلبيا بنسبة 8.9% إلا انه ارتفع خلال العام التالي بنسبة 11%، ثم تراجعت النسبة في عام 2022 إلى 8.7%، ليواصل تراجعه إلى معدل سلبي قدره 0.6% في عام 2023، ولكن التقديرات تشير إلى انه سيسترد اتجاهه الصعودي حيث يبلغ 3.6% في عام 2024.وانخفضت معدلات التضخم في أسعار المستهلك في عام 2023 إلى 3.4% مقارنة بـ 4% في عام 2022 ويتوقع أن تواصل تراجعها إلى 3.1% في 2024، وتراجع ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 30% مقارنة بـ 36% في 2022، ويتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع إلى 27.7% في عام 2024.أما الميزان المالي وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 19.1% في 2022 ولكنه تراجع إلى 14% في 2023 ويتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع إلى 9.5% في 2024، وبالنسبة للدين الحكومي فقد بلغت نسبته 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.وبدأ بالانكماش في الأعوام التالية حيث هبط إلى 8.6% في عام 2021 وواصل هبوطه ليبلغ 3.1% و3.4% في عامي 2022 و2023 على التوالي، مع توقعات بأن يتراجع إلى 3.1% في عام 2024.