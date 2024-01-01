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وربة يعلن فائزي سحب السنبلة الأسبوعي

1/1/2024 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث سيستمر البنك في عمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: سعود عواد علي عواد، محمد راشد خنفر العتيبي، يوسف عبد الناصر العبدالله، محمد عيسى صالح العنزي، جمال محمد راشد آل بن علي، ناصر بدر علي البلوشي، نورة فالح محمد الدوسري، مثقال إسماعيل الفلاح، محمد عبدالله مهنا السبيعي، حمد بندر عبيد الشمري. وبالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد في البنك أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».

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