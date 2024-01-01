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بيتك يعلن فائزي سحوبات حساب الرابح

1/1/2024 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن اسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الـ49 والـ50 لسنة 2023.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: مريم قبلان العبيان، محمد علي الامين، ناصر عبدالله الثويني، طلال حمد الناصر، حجاب صالح الحربي، ناصر فهيد الحجرف، بشائر نجم العديله، حنان صنيتان الديحاني، دينا محمود هجرس، عبداللطيف بدر العيدان، أحمد ناصر الدوسري، محمود أحمد علي، علي حمدان الديحاني، ساره عماش العجمي، بندر لافي الديحاني، شاطر حمود العنزي، صلاح زامل السعيدي، حمد علي فيروز، هبه الله سعيد عباس، عبيد محمد الرشيدي.
وتتضمن حملة حساب «الرابح» عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.
وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة، وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار كويتي لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار كويتي لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.
ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العمـــلاء واحتياجاتهم وتحقيـــــق تطلعاتهـــم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من اساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراســـة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.

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