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الوطني يوقع شراكة حصرية مع إكسايت

1/1/2024 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحرص بنك الكويت الوطني دائما على إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمكافآت الاستثنائية، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن شراكة حصرية مع شركة إكسايت للإلكترونيات (إحدى شركات صناعات الغانم ـ مجموعة قتيبة الغانم) عن تزويد حاملي بطاقة «KWT Visa Infinite» الوطني الائتمانية بعروض حصرية تلبي احتياجاتهم.
وبموجب هذه الشراكة سيتمكن حاملو بطاقة «KWT Visa Infinite» الوطني الائتمانية من الحصول على 10% نقاط «KWT» من الوطني عند استخدام البطاقة للتسوق في متاجر شركة إكسايت للإلكترونيات وعبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف الذكي، بالإضافة إلى 2% خصم فوري على منتجات مختارة، وذلك بداية من يناير الجاري.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية للمجموعة محمد العثمان: «مع بداية العام الجديد نحرص على توفير عروض حصرية لعملائنا، مصممة خصوصا لتلبي احتياجاتهم من مختلف الشرائح والأعمار، كما نعمل باستمرار وعلى مدار الساعة من أجل مواكبة احتياجاتهم المتغيرة والارتقاء بتطلعاتهم إلى أعلى المستويات».
وأضاف العثمان: «لدينا علاقات راسخة وشراكات مع كبرى المؤسسات في العديد من القطاعات وهو ما يثري التجربة المصرفية لعملائنا ويمنحهم أفضل العروض والمزايا والخصومات ويوفر لهم تجربة مصرفية استثنائية لا تضاهى».
وأكد أن التميز وتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء يعد جزءا رئيسيا من ثقافة بنك الكويت الوطني، مشيرا إلى أنه وبفضل الخبرات الواسعة التي اكتسبناها على مدار عقود طويلة، أصبح لدينا القدرة على فهم احتياجات العملاء، وتقييم أهدافهم، بل وتجاوز توقعاتهم.
بدوره، قال نائب رئيس أول ـ إكسايت حسام إبراهيم: «نعتبر شراكتنا مع بنك الكويت الوطني خطوة استراتيجية ومبتكرة في عالم التجارة الإلكترونية والمصرفية. هذه الشراكة ليست مجرد تحالف تجاري، بل هي جسر يربط بين التكنولوجيا المتطورة والخدمات المصرفية الراقية، مما يعكس التزامنا المشترك نحو تحقيق تجربة عملاء استثنائية».
وأضاف: «نسعى من خلال هذا التعاون لإنشاء منظومة تفاعلية تتيح لحاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الاستفادة من العروض المتميزة والحصول على مزايا تكنولوجية حصرية تتناسب مع نمط حياتهم الديناميكي. نؤمن بأن هذه الشراكة ستعزز من مكانتنا كرواد في قطاع التكنولوجيا وتمكننا من تقديم حلول مبتكرة تتجاوز توقعات عملائنا».

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