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KIB أفضل بنك في الكويت بنشر الوعي المالي والتوعية المصرفية لعام 2023

1/1/2024 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أنه حصد جائزة «أفضل بنك في الكويت من حيث نشر الوعي المالي والتوعية المصرفية لعام 2023» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي، والذي نظمته للعام التاسع على التوالي مجلة «The Banking Executive Magazine» التابعة للاتحاد في العاصمة التركية إسطنبول.
وتم تتويج KIB بهذه الجائزة بناء على قرار التقييم الصادر عن لجنة تصنيف الجوائز التي تتألف من خبراء مصرفيين واقتصاديين من العالم العربي والدولي، وذلك تقديرا لمساهمته وتعاونه الإيجابي ودوره الفاعل في نشر الوعي المصرفي والثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب التزامه بتوفير جميع سبل الدعم في متابعة حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، للعام الثالث على التوالي، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.
وتسلم الجائزة نيابة عن «KIB»، مدير أول من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في البنك، فهد السرحان، حيث قال: «إن هذه الجائزة المرموقة تعتبر دليلا واضحا على الجهود الحثيثة التي بذلها KIB خلال العام الحالي لنشر الثقافة المالية وتعزيز استفادة العملاء من الخدمات الحيوية التي يقدمها القطاع المصرفي، واضطلاعه بدوره في دعم حملة لنكن على دراية، إضافة إلى تسخير كافة إمكاناته من أجل تحقيق أوسع انتشار لمواد الحملة والمساهمة في الوصول إلى أهدافها، ما استدعى حصوله على تقييم - فوق المستوى المطلوب - من بنك الكويت المركزي بفضل أدائه القوي وتفانيه في تحقيق أهداف الحملة».
وأضاف: «يواصل KIB التزامه بدوره الريادي في توعية المجتمع، انطلاقا من كون التوعية المالية ركنا أساسيا ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، حيث قام خلال العام الحالي بنشر رسائل توعوية عبر صفحاته على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما نظم العديد من الفعاليات وأثبت حضوره عبر أجنحة مخصصة في مواقع استراتيجية ومميزة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وخلق أجواء تشاركية وأكثر تفاعلا مع الجمهور، والتواصل معهم مباشرة للتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية وتوعيتهم بأفضل الممارسات التي تحول دون وقوعهم ضحية لعمليات الاحتيال».
ولفت إلى أن KIB عمل من خلال هذه الأنشطة على التعريف بأهمية ما يقدمه القطاع المصرفي من منتجات وخدمات وحلول، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المالية والمصرفية، مثل وسائل وأدوات التمويل، وأنواع البطاقات المصرفية المختلفة، وبرامج الاستثمار المتنوعة، وكيفية تجنب الوقوع في أي عملية احتيال مالي، فضلا عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومقره الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، يضم أكثر من 500 عضو من المصرفيين العرب. ويقوم الاتحاد بإصدار مجلة The Banking Executive Magazine التي بدأت تنظيم حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي في العام 2015، ليصبح لاحقا إحدى أبرز الفعاليات في الصناعة المصرفية العربية، حيث يحرص على حضوره نخبة من رؤساء مجالس الإدارة، المديرين التنفيذيين وأعضاء الإدارة العليا، كما يتم تقديم جوائزه السنوية لأكثر من 50 مصرفا عربيا.

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